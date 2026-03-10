В Латвии
Сегодня 18:05
В среду ожидается небольшой дождь, потеплеет до +13 градусов
В среду небо над Латвией частично затянут облака, местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Утром кратковременный дождь возможен в некоторых районах Латгале, а днем и вечером - в Курземе. В утренние часы местами образуется туман, в течение дня возможен туман на побережье.
При слабом или умеренном южном, юго-западном ветре температура воздуха ночью опустится до -2...+4 градусов, а днем достигнет +8...+13 градусов, максимальная температура в западной части Курземе и на побережье северной Видземе составит +3...+6 градусов.
В Риге в среду ожидается легкая облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +2 градусов, а днем достигнет +13 градусов.