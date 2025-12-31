Минфин поведал неприятные новости относительно госбюджета Латвии

Расходы общего бюджета за одиннадцать месяцев текущего года выросли на 1,4 миллиарда евро, или на 8,8%, по сравнению с январем–ноябрем прошлого года и в совокупности составили почти 17 миллиардов евро. Рост расходов в основном объясняется стремительным увеличением затрат государственного основного бюджета на реализацию проектов фондов Европейского союза и Фонда восстановления — на 636,6 миллиона евро больше, чем за аналогичный период прошлого года, в общей сложности до 1,2 миллиарда евро. Существенно выросли и расходы основного бюджета в сфере обороны — на 222,8 миллиона евро больше, чем за одиннадцать месяцев прошлого года, достигнув в целом 1,3 миллиарда евро.