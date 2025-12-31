Минфин поведал неприятные новости относительно госбюджета Латвии
Консолидированный дефицит общего бюджета за одиннадцать месяцев текущего года вырос до одного миллиарда евро. Ссылаясь на данные Госкассы, об этом сообщает Министерство финансов.
Дефицит увеличивается
В ноябре продолжил расти дефицит государственного основного бюджета, который за одиннадцать месяцев 2025 года составил 1,7 миллиарда евро. В то же время в государственном специальном бюджете, бюджетах самоуправлений и бюджетах прочих публичных организаций, таких как университеты и научные центры, сформировался профицит — соответственно 473,6 миллиона евро, 84,3 миллиона евро и 98,2 миллиона евро.
Ожидается, что по мере завершения операций и оплаты счетов в конце года бюджетные расходы вырастут и в декабре, вследствие чего дефицит общего бюджета увеличится. При реализации всех запланированных инвестиций, согласно оценке Министерства финансов, дефицит бюджета сектора общего государственного управления в 2025 году может достичь 2,9% от валового внутреннего продукта.
Расходы общего бюджета за одиннадцать месяцев текущего года выросли на 1,4 миллиарда евро, или на 8,8%, по сравнению с январем–ноябрем прошлого года и в совокупности составили почти 17 миллиардов евро. Рост расходов в основном объясняется стремительным увеличением затрат государственного основного бюджета на реализацию проектов фондов Европейского союза и Фонда восстановления — на 636,6 миллиона евро больше, чем за аналогичный период прошлого года, в общей сложности до 1,2 миллиарда евро. Существенно выросли и расходы основного бюджета в сфере обороны — на 222,8 миллиона евро больше, чем за одиннадцать месяцев прошлого года, достигнув в целом 1,3 миллиарда евро.
Оборонные расходы растут
Как и годом ранее, 200 миллионов евро были направлены на противовоздушную оборону, однако увеличились расходы ведомства на приобретение специальных военных транспортных средств для нужд Национальных вооруженных сил, а также на управление и строительство объектов оборонной инфраструктуры с учетом принятия на баланс полигона в Селии. Кроме того, увеличены расходы на оплату труда личного состава Национальных вооруженных сил и участников международных операций в связи с ростом численности военнослужащих.
Отдельно следует отметить финансирование в размере 101,1 миллиона евро, использованное в 2025 году на строительство восточной государственной границы. В этом году основное внимание было уделено инвестициям в техническую инфраструктуру, тогда как в прошлом году больший объем средств направлялся на обустройство пограничной полосы. В целом с 2021 года на строительство и оснащение пограничного заграждения уже направлено 394,4 миллиона евро, и работы планируется продолжить и в 2026 году.
