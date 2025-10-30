"Продолжаем пировать": глава Конфедерации работодателей о росте госбюджета вместо обещанного сокращения

Андрис Бите напомнил, что LDDK уже ранее предлагала найти не менее 850 миллионов евро экономии, однако в представленном проекте бюджета расходы, вопреки обещаниям, выросли. «Мы говорили, что будем сокращать расходы. Просили уменьшить хотя бы на 850 миллионов по сравнению с этим годом. Даже если бы получилось сократить на 700 или 600 — это было бы приемлемо. Но в итоге мы получили бюджет с плюсом 804 миллиона, и при этом все утверждают, что расходы уменьшены», — подчеркнул Бите.