"Продолжаем пировать": глава Конфедерации работодателей о росте госбюджета вместо обещанного сокращения
В программе TV24 "Kārtības rullis" президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) и предприниматель Андрис Бите резко раскритиковал подход правительства к формированию государственного бюджета на следующий год. По его словам, несмотря на обещания сократить расходы, в реальности государственные траты не уменьшаются, а увеличиваются.
Андрис Бите напомнил, что LDDK уже ранее предлагала найти не менее 850 миллионов евро экономии, однако в представленном проекте бюджета расходы, вопреки обещаниям, выросли. «Мы говорили, что будем сокращать расходы. Просили уменьшить хотя бы на 850 миллионов по сравнению с этим годом. Даже если бы получилось сократить на 700 или 600 — это было бы приемлемо. Но в итоге мы получили бюджет с плюсом 804 миллиона, и при этом все утверждают, что расходы уменьшены», — подчеркнул Бите.
Главную проблему, по его словам, составляет противоречие между обещаниями и реальными действиями: «Мы возмущены тем, что никаких сокращений нет. Расходы не пересмотрены, а разговоры о дисциплине остаются только на бумаге».
Бите также отметил, что расходы на оборону используются как прикрытие, позволяющее властям избегать обсуждения эффективности расходов в других секторах и оправдывать дальнейшие заимствования. «Оборона — это закрытая, непонятная сфера, куда направляются огромные средства. Конечно, эта статья важна. Но под предлогом обороны власти продолжают безконтрольно занимать деньги и даже не пытаются анализировать, как расходуются средства в других областях», — заявил глава LDDK.
По словам Бите, утверждения правительства о том, что займы берутся исключительно на нужды обороны, не соответствуют действительности. «Нам говорят, что заимствуем только ради обороны. Но в следующем году планируется занять два миллиарда евро, увеличить расходы на 804 миллиона, из которых на оборону пойдёт лишь 300–400 миллионов. Остальное просто тратится — мы продолжаем "пировать", будто в стране мирное время», — резюмировал он.