Сегодня 15:40
Средняя пенсия в Латвии по-прежнему не покрывает уровень базовых расходов
Средний размер пенсии по возрасту для 438 060 латвийских пенсионеров в ноябре прошлого года составил 672,92 евро, свидетельствуют данные, обобщенные Государственным агентством социального страхования (VSAA).
Более высокая средняя пенсия в ноябре была у мужчин — 724,43 евро. У женщин она составляла 645,58 евро. По сравнению с январем прошлого года средний размер пенсии к ноябрю увеличился на 51,33 евро.
Экономисты, профсоюзы и исследователи неофициально часто подсчитывают, какая сумма реально необходима человеку для жизни, суммируя повседневные расходы на питание, жилье, лекарства, коммунальные услуги и транспорт. В таких расчетах сумма нередко превышает 700–800 евро в месяц, особенно для одиноких пенсионеров в Риге или других крупных городах, а также для людей с хроническими проблемами со здоровьем.