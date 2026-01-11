Средняя пенсия в Латвии по-прежнему не покрывает уровень базовых расходов

Экономисты, профсоюзы и исследователи неофициально часто подсчитывают, какая сумма реально необходима человеку для жизни, суммируя повседневные расходы на питание, жилье, лекарства, коммунальные услуги и транспорт. В таких расчетах сумма нередко превышает 700–800 евро в месяц, особенно для одиноких пенсионеров в Риге или других крупных городах, а также для людей с хроническими проблемами со здоровьем.