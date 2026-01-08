Некоторые работники в Латвии теряют до 40% пенсии: кто именно рискует остаться без денег в старости

Статистика ЕС показывает, что самозанятость часто носит устойчивый характер. В период с 2016 по 2020 год около 83 % самозанятых в Европе сохраняли этот статус более года. В Латвии показатель ниже — около 62 %, но и он говорит о том, что речь идет не о временном заработке, а о долгосрочной модели занятости.