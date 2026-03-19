Грядет хаос? В Риге опасаются транспортного коллапса из-за ремонта Вантового моста
Ремонт Вантового моста в Риге обещает стать одним из самых масштабных и дорогих инфраструктурных проектов последних лет, однако больше всего городские власти сейчас беспокоит не стоимость работ, а возможный транспортный хаос.
В вопросе ремонта Вантового моста больше всего беспокойства вызывает организация движения, признал в интервью программе TV3 «900 sekundes» вице-мэр Риги Марис Спринджукс.
«Если вспомнить, что происходило с движением во время ремонта Брасского моста, путепровода на улице Алтонавас, улицы Дзелзавас, — все эти случаи создавали огромные неудобства», — отметил он.
Спринджукс подчеркнул, что Рижской думе необходимо заранее подготовить «план Б». «Что будет происходить с общественным транспортом, как адаптироваться владельцам частных автомобилей», — сказал он, добавив, что для думы важно создать понятные и предсказуемые правила. По его мнению, жители также могут изменить свои привычки и чаще пользоваться общественным транспортом.
Вице-мэр Риги пообещал, что самоуправление будет думать над тем, чтобы общественный транспорт продолжал ходить без серьезных сбоев.
Как сообщалось, Рижская дума планирует занять на ремонт Вантового моста до 84,46 млн евро. Из этой суммы в 2026 году потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году — до 42 млн евро, в 2028 году — до 35,76 млн евро.
В конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение поставщиков Vanšu tilts, предложившее выполнить работы за 69,8 млн евро без НДС, свидетельствует информация, опубликованная в Электронной системе закупок.
Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, высота главного пилона достигает 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, создание разделенной пешеходной зоны и велосипедной инфраструктуры. Ширина тротуара с одной стороны моста запланирована 1,7 метра, с другой — 1,9 метра. Перила моста будут восстановлены на прежней высоте — 1,3 метра.
Проект также предусматривает замену вант. Их общий вес составит 385,5 тонны. Кроме того, запланирована установка новых защитных оболочек для существующих и новых вант общей протяженностью 3084 метра, что должно обеспечить долговечность конструкции и защиту от воздействия окружающей среды.
Реконструкция Вантового моста будет реализована по методу «проектируй и строй», который предусматривает, что один подрядчик выполняет и разработку строительного проекта, и сами строительные работы, обеспечивая единый подход, согласованность действий и ответственность на протяжении всего срока исполнения договора.
Всего в Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них уже отслужила свой срок, о чем свидетельствуют их внешний вид и техническое состояние.