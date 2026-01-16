Вантовый мост не придется закрывать - самоуправление подписало контракт на ремонт

Однако второй претендент оспорил результаты конкурса в Бюро по надзору за закупками. Мэр Риги Виестурс Клейнбергс ранее заявил, что в случае, если из-за оспаривания результатов конкурса реконструкция моста в ближайшее время не начнется, в 2027 году его придется закрыть.