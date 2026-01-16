Вантовый мост не придется закрывать - самоуправление подписало контракт на ремонт
Рижское самоуправление в пятницу заключило договор о проектировании и работах по ремонту Вантового моста, сообщили в Рижской думе.
В конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение поставщиков Vanšu tilts, которое выполнит работы за 69,8 млн евро без налога на добавленную стоимость, свидетельствует информация в электронной системе закупок. В объединение входят ООО "Hanza Construction Group", ООО "Tilts" и ООО "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".
Однако второй претендент оспорил результаты конкурса в Бюро по надзору за закупками. Мэр Риги Виестурс Клейнбергс ранее заявил, что в случае, если из-за оспаривания результатов конкурса реконструкция моста в ближайшее время не начнется, в 2027 году его придется закрыть.
Теперь самоуправление получило решение Бюро по надзору за закупками, которое признало претензии второго претендента необоснованными, поэтому самоуправление заключило договор с Vanšu tilts.
"Сегодня мы заключили договор, который позволит начать проектирование и ремонтные работы. Проектирование будет начато уже в этом году, а строительные работы начнутся в 2027 году, чтобы мост не пришлось закрывать", - заявил мэр.
Как сообщалось, для ремонта Вантового моста Рижская дума планирует занять до 84,46 млн евро.