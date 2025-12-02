На ремонт наконец-то нашлось почти 70 млн евро: неужели Вантовый мост дождался своего часа?
фото: LETA
Вантовый мост наконец отправляют на капитальный ремонт.
В Латвии

На ремонт наконец-то нашлось почти 70 млн евро: неужели Вантовый мост дождался своего часа?

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Реконструкция Вантового моста наконец получила «зеленый свет» и стал известен счет за обновление одной из ключевых транспортных артерий Риги: город заключит договор почти на 69,8 млн евро с объединением Vanšu tilts, что примерно на 30 млн меньше, чем единственная заявка в прошлогоднем провалившемся конкурсе.

Самоуправление выбрало победителем закупки «Реконструкция Вантового моста, проектирование и авторский надзор» объединение поставщиков Vanšu tilts.

Мэр города Виестурс Клейнбергс отмечает, что на этот раз предложение оказалось значительно более выгодным.

«Сумма нового договора — 69,8 млн евро, тогда как поданное в прошлом году единственное предложение составляло почти 100 млн евро, поэтому закупка была прекращена», — напомнил председатель думы.

Объединение лиц BBVA предложило выполнить реконструкцию моста за 70 327 026 евро. Проведенная в прошлом году первая закупка по реконструкции моста была прекращена, поскольку подал заявку только один претендент, чье предложение превышало финансовые возможности Рижской думы.

В первом конкурсе было подано предложение примерно на 100 млн евро.

С учетом результата первой закупки были пересмотрены и уточнены требования открытого конкурса, чтобы стимулировать больший интерес со стороны претендентов и обеспечить более высокую конкуренцию.

Реконструкция Вантового моста будет осуществляться по методу «проектируй и строй», который предусматривает, что один предприниматель выполняет как разработку строительного проекта, так и строительные работы, обеспечивая единый подход, согласованность работ и ответственность на всем протяжении исполнения договора.

Общий срок исполнения договора установлен до 36 месяцев, из которых до 12 месяцев отводится на проектирование, а до 24 месяцев — на строительные работы.

В Риге в общей сложности 145 мостов, путепроводов и пешеходных туннелей. Часть из них уже выработала свой ресурс — на это указывают их внешний вид и технические показатели.

Темы

РигаВиестурс КлейнбергсВантовый мост

Другие сейчас читают