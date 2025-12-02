На ремонт наконец-то нашлось почти 70 млн евро: неужели Вантовый мост дождался своего часа?
Реконструкция Вантового моста наконец получила «зеленый свет» и стал известен счет за обновление одной из ключевых транспортных артерий Риги: город заключит договор почти на 69,8 млн евро с объединением Vanšu tilts, что примерно на 30 млн меньше, чем единственная заявка в прошлогоднем провалившемся конкурсе.
Самоуправление выбрало победителем закупки «Реконструкция Вантового моста, проектирование и авторский надзор» объединение поставщиков Vanšu tilts.
Мэр города Виестурс Клейнбергс отмечает, что на этот раз предложение оказалось значительно более выгодным.
«Сумма нового договора — 69,8 млн евро, тогда как поданное в прошлом году единственное предложение составляло почти 100 млн евро, поэтому закупка была прекращена», — напомнил председатель думы.
Объединение лиц BBVA предложило выполнить реконструкцию моста за 70 327 026 евро. Проведенная в прошлом году первая закупка по реконструкции моста была прекращена, поскольку подал заявку только один претендент, чье предложение превышало финансовые возможности Рижской думы.
В первом конкурсе было подано предложение примерно на 100 млн евро.
С учетом результата первой закупки были пересмотрены и уточнены требования открытого конкурса, чтобы стимулировать больший интерес со стороны претендентов и обеспечить более высокую конкуренцию.
Реконструкция Вантового моста будет осуществляться по методу «проектируй и строй», который предусматривает, что один предприниматель выполняет как разработку строительного проекта, так и строительные работы, обеспечивая единый подход, согласованность работ и ответственность на всем протяжении исполнения договора.
Общий срок исполнения договора установлен до 36 месяцев, из которых до 12 месяцев отводится на проектирование, а до 24 месяцев — на строительные работы.
В Риге в общей сложности 145 мостов, путепроводов и пешеходных туннелей. Часть из них уже выработала свой ресурс — на это указывают их внешний вид и технические показатели.