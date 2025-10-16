Ремонт Вантового моста все никак не начнется - Рига ждет помощи от правительства
Рижская дума надеется на поддержку правительства, чтобы наконец получить финансирование, о котором спорят уже десять лет, — на реконструкцию многострадального Вантового моста.
Несмотря на масштабные планы развития, финансовые возможности столицы остаются ограниченными: для реализации крупных проектов городу приходится брать кредиты и запрашивать дополнительные заимствования. Это свидетельствует о том, что собственных средств у Риги крайне мало.
Бывший мэр Рига, а ныне евродепутат Мартиньш Стакис в эфире TV24 отметил, что заёмные средства для инфраструктурных проектов — нормальная мировая практика. Главное, по его словам, — согласовать их с государством, ведь такие заимствования влияют на общий объём госдолга. «Мэру Клейнбергсу удалось обеспечить финансирование, но главная проблема — найти подрядчика, который возьмётся за ремонт. Это оказалось самым сложным. Мы с господином Кариньшем уже договорились, что правительство поддержит реконструкцию Вантового моста, но три года никто не соглашался выполнять эти работы. Надеюсь, что сейчас все пойдет лучше», — заявил Мартиньш Стакис.
Трещины и ржавчина на Вантовом мосту (январь 2024)
Согласно данным, опубликованным в Электронной системе закупок, претенденты предлагают выполнить реконструкцию моста примерно за 70 миллионов евро — это на 30 миллионов меньше, чем было предложено в прошлом году. Ранее сообщалось, что в тендере участвуют две компании. Объединение поставщиков Vanšu tilts, в которое входят SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" и SIA "Baltijas artificial būvju projektēšanas birojs "Vektors T"", подало заявку на 69 802 998 евро. Объединение лиц BBVA, состоящее из SIA "Baltijas būve", SIA "Abora", латвийско-литовского совместного предприятия SIA "Viadukts" и полного товарищества "3A", предложило реконструировать мост за 70 327 026 евро.
Уже сообщалось, что первый конкурс на реконструкцию моста, организованный в прошлом году, был отменен, так как в нем участвовал только один участник, предложение которого превышало финансовые возможности Рижской думы.