Ремонт Вантового моста все никак не начнется - Рига ждет помощи от правительства

Бывший мэр Рига, а ныне евродепутат Мартиньш Стакис в эфире TV24 отметил, что заёмные средства для инфраструктурных проектов — нормальная мировая практика. Главное, по его словам, — согласовать их с государством, ведь такие заимствования влияют на общий объём госдолга. «Мэру Клейнбергсу удалось обеспечить финансирование, но главная проблема — найти подрядчика, который возьмётся за ремонт. Это оказалось самым сложным. Мы с господином Кариньшем уже договорились, что правительство поддержит реконструкцию Вантового моста, но три года никто не соглашался выполнять эти работы. Надеюсь, что сейчас все пойдет лучше», — заявил Мартиньш Стакис.