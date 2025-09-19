Реконструкция Вантового моста может обойтись на 30 млн дешевле - кто возьмется за ремонт?
На реконструкцию Вантового моста в Риге подано два предложения — оба существенно дешевле прошлогоднего. Стоимость работ теперь оценивается примерно в 70 миллионов евро, что на 30 миллионов меньше, чем ранее.
Претенденты, подавшие заявки в конкурсе, предложили реконструировать Вантовый мост примерно за 70 миллионов евро, следует из информации, опубликованной в Электронной системе закупок. Предложение примерно на 30 миллионов евро дешевле, чем в прошлом году.
Трещины и ржавчина на Вантовом мосту (январь 2024)
На конкурс по реконструкции моста подали заявки два участника. Объединение поставщиков Vanšu tilts, в которое входят ООО "Hanza Construction Group", ООО "Tilts" и ООО "Baltijas artificial būvju projektēšanas birojs "Vektors T"", подало заявку на 69 802 998 евро. Объединение лиц BBVA, состоящее из SIA "Baltijas būve", SIA "Abora", латвийско-литовского совместного предприятия SIA "Viadukts" и полного товарищества "3A", предложило реконструировать мост за 70 327 026 евро.
Уже сообщалось, что первый конкурс на реконструкцию моста, организованный в прошлом году, был отменен, так как в нем участвовал только один участник, предложение которого превышало финансовые возможности Рижской думы.