Bolt победил? Руководитель Ruut объяснил, почему сервис такси поставили на паузу
Таксомоторная платформа Ruut, которая всего два месяца назад громко вышла на рынок Риги, Пририжья и Юрмалы как «местная альтернатива Bolt», неожиданно приостановила работу на неопределенный срок. Что произошло?
Ruut вышла на рынок как компания с местным капиталом всего два месяца назад. Прекращение работы предприятие объяснило техническими причинами. Между тем в таксомоторной отрасли указали, что в конце года, когда в праздники вырастет спрос на услуги такси, больше всего от приостановки работы Ruut пострадают пассажиры, сообщает LSM.lv.
Руководитель и основатель компании Андрис Клявинскис письменно ответил Латвийскому телевидению, что решение — приостановить деятельность на неопределенное время — принято для улучшения стабильности и функциональности платформы. Но как надолго?
«Точный график внедрения улучшений станет понятен только после полного анализа существующих технических недостатков и выявления потенциальных рисков. Наш приоритет — не поспешное возобновление работы», — заявил Клявинскис.
На старте работы компания привлекла более 300 автомобилей. Как предприятие с местным капиталом, она была полна решимости ворваться на рынок такси, конкурировать с популярным сейчас Bolt и заявляла, что будет инвестировать в экономику государства.
«Мы судим по факту, как мы говорили ранее, что с такой стратегией они долго не продержатся. Мы даже планировали, что все же они проживут хотя бы до весны, но сейчас мы видим, что у потребителей сейчас нет выбора. Были надежды на праздничное время как на реальную альтернативу Bolt, который сейчас занимает 98% рынка, но теперь у клиентов не будет никакой альтернативы. Либо классические такси, либо Bolt, который тоже поднимет цены и тоже не будет дешевым», — сказал президент Латвийской организации работодателей отрасли легковых такси Алексей Игнатьев.
Организация и отрасль высказывают предположения, что конкуренция с Bolt могла оказаться более жесткой, чем ожидалось. Однако в компании говорят, что проблемы есть, но причины на этот раз — только технические. «Приостановка работы платформы не связана с условиями конкуренции или неспособностью работать на рынке. Первые месяцы деятельности компании были хорошим стартом. Это решение принято исключительно по техническим и стратегическим соображениям, связанным с улучшением функциональности платформы», — отметил Андрис Клявинскис.
В Ruut также пояснили, что таксисты, сотрудничавшие с платформой, являются независимыми коммерсантами и продолжают работать, используя другие существующие платформы перевозок.