"Человечное такси" не выдержало и двух месяцев: что случилось с платформой Ruut

Основатель и руководитель компании Ruut Андрис Клявинскис, отвечая на вопрос, чем сервис будет отличаться от других, называл главным преимуществом «человечное отношение». На старте Ruut планировал работать в Риге, Пририжье и Юрмале, а затем расшириться на другие города Латвии. Платформа позиционировалась как решение, где водители смогут работать в статусе индивидуальных предпринимателей. Клявинскис также признавал, что в сфере такси периодически возникают проблемы с поведением водителей и, например, неиспользованием государственного языка, и обещал при необходимости решать такие ситуации. Что касается цен, он утверждал, что тарифы будут сопоставимы с уже существующими, а выход Ruut на рынок, по его словам, скорее замедлит рост цен, чем подтолкнет их вверх.