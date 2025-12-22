"Человечное такси" не выдержало и двух месяцев: что случилось с платформой Ruut
Ruut громко вышел на рынок такси Латвии с обещаниями «человечного отношения» и амбициями быстро расшириться за пределы Риги, а спустя всего два месяца работы объявил о прекращении деятельности, сославшись на «технические причины». Такую развязку в Латвийской организации работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO) называют предсказуемой.
Основатель и руководитель компании Ruut Андрис Клявинскис, отвечая на вопрос, чем сервис будет отличаться от других, называл главным преимуществом «человечное отношение». На старте Ruut планировал работать в Риге, Пририжье и Юрмале, а затем расшириться на другие города Латвии. Платформа позиционировалась как решение, где водители смогут работать в статусе индивидуальных предпринимателей. Клявинскис также признавал, что в сфере такси периодически возникают проблемы с поведением водителей и, например, неиспользованием государственного языка, и обещал при необходимости решать такие ситуации. Что касается цен, он утверждал, что тарифы будут сопоставимы с уже существующими, а выход Ruut на рынок, по его словам, скорее замедлит рост цен, чем подтолкнет их вверх.
Однако в реальности история Ruut оказалась короткой. По информации LVTNDDO, сервис проработал около двух месяцев и в итоге «исчез под формулировкой "по техническим причинам"». В отраслевой организации отмечают, что еще на старте у них вызывали вопросы структура проекта и происхождение финансирования, а поведение на рынке они характеризуют как агрессивное — в том числе упоминают переманивание водителей с использованием баз данных конкурентов. В итоге, как утверждает LVTNDDO, сценарий оказался типичным для «проекта на пару кварталов»: быстро собрали команду, вложились в маркетинг — и так же быстро свернули деятельность.
В LVTNDDO считают, что закрытие Ruut вновь усиливает проблему концентрации рынка: фактически остается доминирование одного крупного игрока, водители становятся более уставшими и скептичными, а пассажиры так и не получают устойчивой альтернативы. По мнению организации, решить системные проблемы отрасли невозможно за счет PR-обещаний — для этого нужны прозрачная структура собственности, ответственность перед налогоплательщиками и реальное, долгосрочное присутствие на рынке, иначе «новые игроки» будут и дальше громко появляться и быстро исчезать.