У Bolt появился конкурент: на рынок выходит новый игрок - Ruut LV обещает "человечное такси"

Основатель и руководитель Ruut Андрис Клявинскис, отвечая на вопрос, чем его компания будет отличаться от других, называет главным преимуществом «человечное отношение». Сначала сервис будет доступен в Риге, Пририжье и Юрмале, однако у компании есть амбиции расшириться и на другие города Латвии, сообщает передача «900 sekundes».