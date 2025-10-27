У Bolt появился конкурент: на рынок выходит новый игрок - Ruut LV обещает "человечное такси"
Новый игрок на рынке такси — вскоре в Латвии начнёт работу компания Ruut LV. Изменит ли это ситуацию в отрасли, где до сих пор фактически господствовала компания Bolt?
Основатель и руководитель Ruut Андрис Клявинскис, отвечая на вопрос, чем его компания будет отличаться от других, называет главным преимуществом «человечное отношение». Сначала сервис будет доступен в Риге, Пририжье и Юрмале, однако у компании есть амбиции расшириться и на другие города Латвии, сообщает передача «900 sekundes».
Компания предоставит платформу, на которой водители смогут работать как индивидуальные предприниматели. Руководитель признаёт, что в сфере такси нередко возникают проблемы, связанные с поведением водителей и, например, неиспользованием государственного языка, и обещает решать такие вопросы при необходимости.
На вопрос о цене Клявинскис ответил, что тарифы будут сопоставимы с существующими, а выход Ruut на рынок, по его словам, скорее замедлит рост цен, чем приведёт к их повышению.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Латвии появились новые способы вызова такси - еще три приложения для пассажиров.