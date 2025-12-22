В Латвии решили собирать "аптечку на черный день", но пока не знают, как распределять лекарства
В бюджете Латвии впервые заложили деньги на стратегический запас жизненно важных лекарств: Минздрав уже составил список из 250 препаратов и планирует начать закупки в начале года. Но главный вопрос пока без ответа - как именно эти медикаменты будут распределяться в кризисной ситуации.
Министерство здравоохранения составило перечень из 250 наиболее необходимых лекарств, закупки которых планируется начать в начале следующего года, однако план их оборота в кризисной ситуации пока не разработан. Крупные оптовики и аптеки готовы участвовать в системе, но до сих пор не получили четких указаний. В январе этого года была введена новая модель ценообразования на лекарства, заменившая действовавшую около 20 лет систему, при которой чем ниже цена производителя, тем выше была допустимая наценка. Новая модель снизила прибыль крупных торговцев и аптек, что вызвало их сопротивление и опасения о возможной недоступности медикаментов. Однако за год дефицита не возникло: поставки 98% зарегистрированных в Латвии лекарств остаются регулярными и стабильными, сообщает TV3.lv.
Министерство здравоохранения заранее прогнозировало снижение прибыли и для компенсации ввело плату за услугу фармацевта - 1,5 или 2,5 евро в зависимости от местонахождения аптеки, из которых 75 центов оплачивает покупатель, а остальное компенсирует государство. В этом году на компенсации в бюджете было предусмотрено 9,4 млн евро, однако из-за большего, чем ожидалось, количества бумажных рецептов расходы превысили прогноз почти на 3,7 млн евро. За 11 месяцев аптеки обработали примерно на 2 млн рецептов больше, чем годом ранее. В следующем году на эти цели уже предусмотрено 15 млн евро. Министерство планирует полностью освободить от платы инвалидов I группы, а для лекарств стоимостью до 10 евро покрывать услугу фармацевта в полном объеме; новые правила могут вступить в силу летом. Несмотря на сложности, министр считает первый год реформы успешным и допускает, что в следующем году можно будет пересмотреть наценки, повысив их для дорогостоящих лекарств.
Аптеки ранее указывали, что препараты стоимостью, например, около 500 евро закупать невыгодно, поскольку наценка в 2 евро не покрывает расходы на транспортировку и хранение. Также обсуждается возможность введения потолка платы за услугу фармацевта для пациентов, которые ежемесячно получают более пяти рецептов, а таких жителей около 82 тысяч. Этот вопрос пока не обсуждался с отраслью. В то же время вопрос создания стратегических запасов лекарств по-прежнему остается открытым.