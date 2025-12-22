В Латвии решили собирать "аптечку на черный день", но пока не знают, как распределять лекарства

Министерство здравоохранения заранее прогнозировало снижение прибыли и для компенсации ввело плату за услугу фармацевта - 1,5 или 2,5 евро в зависимости от местонахождения аптеки, из которых 75 центов оплачивает покупатель, а остальное компенсирует государство. В этом году на компенсации в бюджете было предусмотрено 9,4 млн евро, однако из-за большего, чем ожидалось, количества бумажных рецептов расходы превысили прогноз почти на 3,7 млн евро. За 11 месяцев аптеки обработали примерно на 2 млн рецептов больше, чем годом ранее. В следующем году на эти цели уже предусмотрено 15 млн евро. Министерство планирует полностью освободить от платы инвалидов I группы, а для лекарств стоимостью до 10 евро покрывать услугу фармацевта в полном объеме; новые правила могут вступить в силу летом. Несмотря на сложности, министр считает первый год реформы успешным и допускает, что в следующем году можно будет пересмотреть наценки, повысив их для дорогостоящих лекарств.