В Латвии остановилось усыновление за границу: что изменилось после ужесточения правил

Руководитель Центра поддержки семей и непрерывного образования Zvannieki Линда Бальчуне несколько лет назад была среди тех, кто добивался ужесточения законодательства. По ее словам, тогда речь шла не об отдельных случаях, а о государственной политике — целенаправленной и выстроенной на протяжении многих лет, при которой латвийских детей довольно просто отдавали в другие страны. Она считает, что изменения в нормативных актах достаточны, чтобы подобные ситуации больше не повторялись: это исторический шаг для Латвии и знак того, что страна берет ответственность за своих детей на себя.