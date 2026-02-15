В Латвии остановилось усыновление за границу: что изменилось после ужесточения правил
С тех пор как регулирование сделали более строгим, в Латвии остановилось усыновление детей в другие страны. Одновременно сокращается и число усыновлений внутри страны. Ранее большинство усыновленных из Латвии детей попадали в США. "TV3 Ziņas" выясняли, что государству о них известно.
Сейчас в регистре усыновления находится 352 ребенка. Значительная часть из них — уже подростки, а таких местные усыновители выбирают очень редко. Многие годами живут в системе и сами выразили нежелание быть устроенными в семью. Остальные продолжают надеяться.
Переломным стал 2022 год — это был последний момент, когда еще завершали ранее начатые международные усыновления. Тогда все пятеро детей уехали в США. С того времени международное усыновление остановилось, а внутреннее продолжает снижаться. При этом в прошлом году по сравнению с 2024 годом число усыновленных детей было вдвое больше.
«Тенденция к снижению, возможно, связана с социально-экономическими условиями: люди не готовы брать на себя дополнительную ответственность. Пока ситуация не стабилизируется, у людей есть опасения за свое экономическое положение», — говорит заместитель директора департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния Зита Велдзе.
До 2022 года большинство детей находили семьи именно в США. Сегодня это уже невозможно. Регулирование стало строже, и усыновление возможно только в ограниченный круг стран — Молдову, Кыргызстан, Узбекистан, Польшу, Эстонию и Литву, которые ратифицировали Гаагскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка, а также заключили с Латвией двустороннее соглашение. Однако интереса со стороны этих стран не проявлено.
Руководитель Центра поддержки семей и непрерывного образования Zvannieki Линда Бальчуне несколько лет назад была среди тех, кто добивался ужесточения законодательства. По ее словам, тогда речь шла не об отдельных случаях, а о государственной политике — целенаправленной и выстроенной на протяжении многих лет, при которой латвийских детей довольно просто отдавали в другие страны. Она считает, что изменения в нормативных актах достаточны, чтобы подобные ситуации больше не повторялись: это исторический шаг для Латвии и знак того, что страна берет ответственность за своих детей на себя.
Ситуации бывают разными, и даже при усыновлении в Латвии ребенок может не прижиться в семье, но он все равно остается в поле зрения латвийских служб — чего нельзя сказать о прежних случаях в США.
«В какой-то момент мы наткнулись на доклад, где была описана ужасная практика повторного усыновления — когда ребенка можно передать другой семье, и государство за этим не следит. В нашем кругу были приемные семьи, из которых детей отдавали на зарубежное усыновление. Спустя несколько лет они пытались что-то узнать, но обнаруживали, что ребенок уже не в той семье», — рассказывает Бальчуне.
В Министерстве благосостояния утверждают, что информацию о последних детях, усыновленных в США, получают регулярно. «С 2021 года изменилось регулирование — введен более строгий надзор после усыновления. Приемные семьи должны предоставлять отчет два раза в год в первые два года, а затем — раз в год до совершеннолетия ребенка. Сейчас мы регулярно получаем эти отчеты», — говорит Велдзе.
После ужесточения правил прекратили деятельность и зарубежные агентства, которые сотрудничали с потенциальными усыновителями из других стран.