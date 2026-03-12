Неужели уже в 62? Когда на самом деле наступает старость
Говорят, что человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Однако представители поколения Z считают иначе: по их мнению, уже в 62 года человек официально становится старым. А что говорят ученые?
К такому выводу пришли авторы опроса, проведенного среди 4000 жителей Великобритании, который показал, насколько по-разному разные поколения воспринимают возраст и старение, пишет Daily Mail.
Так, представители поколения бэби-бумеров (родившиеся в 1946–1964 годах) считают, что старость начинается примерно в 67 лет. Их дети и внуки настроены куда более строго: по мнению поколения Z, граница старости проходит значительно раньше.
С точки зрения молодых респондентов, такие известные люди, как Мишель Обама и Брэд Питт, которым сейчас по 62 года, уже фактически перешли в категорию «старичков».
Опрос показал и другие представления поколения Z о возрасте. По их мнению:
- снижение когнитивных способностей начинается примерно в 62 года;
- трудности с освоением технологий могут появляться уже около 59 лет;
- а модная одежда, как считают респонденты, перестает «идти» человеку примерно после 56 лет.
Сопредседатель кампании Age Without Limits Кэтрин Кроушоу отмечает, что подобные взгляды во многом связаны со страхом старения.
«Мы часто видим, что убеждения о возрасте и старении сопровождаются сильной тревогой перед тем, чтобы стать старше. Люди начинают бояться определенных возрастных рубежей довольно рано — уже в молодые взрослые годы», — говорит она.
При этом, по ее словам, когда люди действительно достигают этих возрастов, многие понимают, что реальность оказывается гораздо менее пугающей, чем ожидалось. Постоянный поток сообщений о «борьбе со старением», по ее мнению, формирует чрезмерно пессимистичное отношение к возрасту. В качестве примера она приводит ситуацию, когда даже десятилетние дети интересуются антивозрастной косметикой.
Согласно опросу, разные поколения по-разному определяют начало старости:
- Поколение Z (18–29 лет) — около 62,3 года
- Миллениалы (30–45 лет) — 62,9 года
- Поколение X (46–61 год) — 64,4 года
- Бэби-бумеры (62–80 лет) — 67,3 года
- «Тихое поколение» (81+) — 71,8 года
Интересно, что выводы ученых также показывают: человеческая жизнь действительно проходит через несколько ключевых этапов. По данным исследований, она условно делится на детство, подростковый возраст, зрелость, раннее старение и позднее старение.
Анализ сканирований мозга 3802 человек в возрасте от 0 до 90 лет показал, что на полное формирование мозга уходит почти три десятилетия. К середине тридцатых годов интеллект и личность достигают относительно стабильного «плато».
Однако примерно с 66 лет начинается постепенное снижение: мозг перестает становиться более эффективным, а его структура стабилизируется, при этом разные области начинают работать более изолированно. По словам ученых, это соответствует своеобразному плато в развитии интеллекта и личности, хотя точные причины таких изменений пока до конца не ясны.
