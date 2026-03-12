"Пора разорвать связи": Браже делает жесткое заявление о России
"Пора разорвать связи": Браже делает жесткое заявление о России

На фоне международных кризисов Латвия усиливает внешнеполитический курс: министр иностранных дел Байба Браже заявила о необходимости полного разрыва экономических связей с Россией, подчеркивая консенсус политиков и стратегическую важность такого шага.

Латвии следует разорвать экономические связи с Россией, заявила на парламентских дебатах, посвященных работе правительства премьер-министра Эвики Силини, министр иностранных дел Байба Браже.

Браже отметила, что будни латвийской внешнеполитической службы проходят на стыке нескольких международных кризисов, однако это не помешало обеспечить непрерывную поддержку граждан Латвии и укрепить безопасность государства. Она поблагодарила дипломатов за работу в опасных регионах, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке.

По словам Браже, международная ситуация с безопасностью продолжает оказывать влияние как на Латвию, так и на Европу в целом. Министр напомнила, что правительство утвердило исторически крупнейший оборонный бюджет, который позволяет развивать военную инфраструктуру и увеличивать присутствие союзников. Численность многонациональных сил НАТО в Латвии достигла примерно 4000 военнослужащих из 14 стран.

Особое внимание министр уделила необходимости разрыва экономических связей с Россией, подчеркнув, что это ее последовательная и неизменная позиция. Она отметила, что Латвия уже прекратила энергозависимость от российской нефти, газа и электроэнергии, добилась ряда ограничений на европейском уровне, в том числе в отношении марганца, зерна и сельскохозяйственных товаров, а также поддержала 19 санкционных пакетов. Министр подчеркнула, что по этому вопросу наконец-то достигнут консенсус как в коалиции, так и в оппозиции.

Латвия работает над ограничением экономического влияния России на европейском рынке, в том числе с целью остановить демпинг в наиболее чувствительных экспортных отраслях страны, отметила министр. Она добавила, что служба иностранных дел совместно с Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) помогла предпринимателям укрепить экспорт и доступ на международные рынки, а также обеспечила представительство Латвии на 177 международных выставках.

Министр подчеркнула, что европейское финансирование для поддержки Украины на ближайшие годы обеспечено и Латвия продолжит оказывать как военную, так и энергетическую помощь. В прошлом году страна дополнительно предоставила оборудование и техническую помощь на сумму в несколько млн евро, добавила Браже.

Министр иностранных дел также заявила, что международное признание Латвии подтверждается ее избранием в Совет безопасности ООН, где страна активно защищает Украину и привлекает внимание к международным преступлениям России. Кроме того, Латвия публично осуждает военную поддержку Россией режима в Иране.

Говоря об экономике, министр подчеркнула важность науки и инноваций, включая развитие в сферах дронов, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

В заключение Браже подчеркнула, что активная внешняя политика, ориентированная на национальные интересы Латвии, останется приоритетной задачей государства, поскольку защищать интересы страны способна только сама Латвия.

