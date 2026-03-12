"Пора разорвать связи": Браже делает жесткое заявление о России

Особое внимание министр уделила необходимости разрыва экономических связей с Россией, подчеркнув, что это ее последовательная и неизменная позиция. Она отметила, что Латвия уже прекратила энергозависимость от российской нефти, газа и электроэнергии, добилась ряда ограничений на европейском уровне, в том числе в отношении марганца, зерна и сельскохозяйственных товаров, а также поддержала 19 санкционных пакетов. Министр подчеркнула, что по этому вопросу наконец-то достигнут консенсус как в коалиции, так и в оппозиции.