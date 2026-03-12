В Украине эвакуировали персонал морга после ужасной находки в теле погибшего солдата, переданного Россией

После обнаружения взрывного устройства всех сотрудников морга немедленно эвакуировали, а на место вызвали специалистов по разминированию. Саперы аккуратно извлекли гранату и вывезли ее на полигон, где она была уничтожена контролируемым подрывом. По словам специалистов, если бы устройство сработало, взрыв мог произойти прямо в здании морга.