В Украине эвакуировали персонал морга после ужасной находки в теле погибшего солдата, переданного Россией
В украинском морге произошел чрезвычайный инцидент: во время вскрытия тела погибшего военного, переданного из России, судмедэксперты обнаружили неразорвавшуюся гранату. Персонал срочно эвакуировали, а на место вызвали саперов.
В украинском городе Черновцы произошел опасный инцидент во время судебно-медицинской экспертизы тела погибшего военнослужащего, переданного Украине со стороны России. О происшествии сообщил руководитель регионального бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бахинский. По его словам, взрывные устройства иногда находят в карманах одежды погибших, однако в этом случае граната находилась непосредственно в теле.
Опасная находка была обнаружена, когда эксперт проводил вскрытие. После вскрытия черепа и грудной клетки специалист приступил к осмотру конечностей. Во время разреза кожи он обнаружил под ней неразорвавшуюся гранату.
Она прошла через брюшную полость и застряла под кожей в области правого бедра, не взорвавшись. «Вскрытие могло стоить жизни сотрудникам. Саперы буквально спасли морг от возможного взрыва», — рассказал Бахинский.
Персонал морга эвакуировали
После обнаружения взрывного устройства всех сотрудников морга немедленно эвакуировали, а на место вызвали специалистов по разминированию. Саперы аккуратно извлекли гранату и вывезли ее на полигон, где она была уничтожена контролируемым подрывом. По словам специалистов, если бы устройство сработало, взрыв мог произойти прямо в здании морга.
Бахинский отметил, что после этого случая судебно-медицинские службы начали теснее сотрудничать с саперными подразделениями и службами экстренной помощи перед проведением вскрытий тел, поступающих из зоны боевых действий.
Массовая передача тел погибших
По данным украинских властей, 26 февраля Украина получила от России около 1000 тел погибших военнослужащих, которые, как утверждается, являются украинскими защитниками. Однако каждое тело требует дополнительной проверки, поскольку среди переданных погибших иногда обнаруживаются и российские военные.
Версия о психологическом давлении
Украинский судебно-медицинский эксперт Александр Коваленко ранее заявлял, что массовая передача тел может использоваться как элемент психологического давления. По его словам, Россия передает тела крупными партиями — примерно по тысяче за раз, тогда как Украина возвращает лишь десятки тел российских военных. Это может создавать впечатление о якобы значительно больших потерях Украины.
Коваленко утверждает, что на одном квадратном километре освобожденной территории обычно находят два-три тела украинских защитников, тогда как потери российских войск в тех же районах могут исчисляться сотнями.