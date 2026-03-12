Микки Рурк лишился дома из-за долга по аренде, но сбор денег в свою помощь актер назвал унизительным

Суд в Калифорнии вынес заочное решение о выселении актера Микки Рурка из арендованного дома в Лос-Анджелесе. Иск о незаконном удержании недвижимости подал владелец жилья Эрик Т. Голди. Суд удовлетворил его требования и постановил передать ему владение домом. Согласно судебным документам, решение было вынесено по умолчанию, поскольку 73-летний актёр не ответил на жалобу и не явился на заседание. В результате договор аренды был аннулирован, а Рурк утратил законное право проживать в доме.