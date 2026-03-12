Микки Рурк лишился дома из-за долга по аренде, но сбор денег в свою помощь актер назвал унизительным
Голливудский актер Микки Рурк оказался в центре громкого скандала: суд в Лос-Анджелесе постановил выселить его из дома из-за долгов по аренде. История быстро обросла подробностями — от сбора денег поклонниками до обвинений в ужасных условиях проживания.
Суд в Калифорнии вынес заочное решение о выселении актера Микки Рурка из арендованного дома в Лос-Анджелесе. Иск о незаконном удержании недвижимости подал владелец жилья Эрик Т. Голди. Суд удовлетворил его требования и постановил передать ему владение домом. Согласно судебным документам, решение было вынесено по умолчанию, поскольку 73-летний актёр не ответил на жалобу и не явился на заседание. В результате договор аренды был аннулирован, а Рурк утратил законное право проживать в доме.
При этом решение суда касалось только возврата недвижимости — без взыскания финансовых компенсаций. Тем не менее, по данным СМИ, задолженность актера по арендной плате составляла около 59 100 долларов.
Уведомление о долге и переезд
Ещё 18 декабря 2025 года Рурк получил уведомление от арендодателя: он должен был либо погасить долг в размере 59,1 тысячи долларов, либо покинуть жилье в течение трех дней. Актер не предпринял никаких действий, после чего через десять дней владелец дома обратился в суд.
В январе Рурка заметили, когда он вывозил вещи из дома. В переезде ему помогали друзья, а во дворе стоял грузовик для перевозки имущества.
Сейчас актер временно проживает в одном из отелей Западного Голливуда. По данным американских СМИ, стоимость номера там начинается примерно от 550 долларов за ночь. Менеджер актера Кимберли Хайнс также сообщила, что Рурк ожидает освобождения квартиры.
Рурк объяснил, почему перестал платить аренду
Сам актер утверждает, что прекратил платить аренду не из-за финансовых трудностей, а из-за крайне плохого состояния дома. По его словам, в течение нескольких месяцев он сталкивался с серьезными проблемами: нашествием грызунов, неисправностями сантехники и отсутствием нормального обслуживания жилья.
«Я перестал платить аренду, потому что условия жизни в доме стали неприемлемыми. В течение многих месяцев проблемы не решались, несмотря на мои просьбы», — заявил Рурк.
Менеджер актера Кимберли Хайнс поддержала его версию. Она утверждает, что в доме были черная плесень, повреждения от воды и даже отсутствие проточной воды. По ее словам, состояние жилья было настолько плохим, что к моменту переезда у Рурка там практически не осталось пригодной мебели.
Скандал со сбором денег
История получила еще больший резонанс в начале января, когда на платформе GoFundMe появилась кампания по сбору средств для оплаты долга актера за аренду. Сбор быстро набрал почти 100 тысяч долларов, однако сам Рурк резко отреагировал на эту инициативу и заявил, что не имеет к ней отношения.
«Кто-то создал какой-то фонд, чтобы жертвовать деньги для меня. Это не я. Если бы мне нужны были деньги, я бы не просил милостыню», — заявил актер, назвав ситуацию «унизительной и чертовски постыдной».
Позже выяснилось, что страницу создала ассистентка менеджера актера. После разразившегося скандала кампания была закрыта, а все пожертвованные средства возвращены.
По словам Кимберли Хайнс, финансовое положение актера осложняется тем, что в последние годы он редко соглашается на предложения о работе. Рурк, как утверждается, отказывается от проектов, где оплата составляет менее 200 тысяч долларов в день.
Инсайдеры в Голливуде описывают его положение как «богатый бедняк»: актер может получать крупные гонорары, но быстро тратит деньги и снова оказывается в сложной финансовой ситуации.