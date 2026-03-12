4 знака зодиака, которым судьба готовит удачу и изобилие до конца 2026 года
Четыре знака зодиака могут рассчитывать на особенно благоприятные перемены до конца 2026 года. По словам астролога Эми Демюр, это своего рода награда от Вселенной за трудности и испытания, которые им пришлось пережить в последние два года.
Лев
Для Львов 2026 год может стать по-настоящему удачным. В конце июня в их знак войдет Юпитер — планета удачи, роста и возможностей.
По словам Демюр, именно поэтому Львы могут оказаться среди самых счастливых знаков года. Причем положительные изменения могут коснуться практически всех сфер жизни.
Ожидаются улучшения как в личной жизни, так и в карьере. Для многих Львов это особенно важно, ведь последние два года могли сопровождаться разочарованиями, эмоциональными переживаниями или ощущением, что жизнь будто остановилась. Теперь же ситуация может резко измениться: усилия, которые вы вкладывали раньше, наконец начнут приносить результат.
Водолей
Для Водолеев главный позитивный поворот связан с личной жизнью. По словам астролога, последние годы могли стать настоящим испытанием: разочарования, сложные отношения и эмоциональные уроки могли сильно повлиять на представителей этого знака.
Однако в 2026 году этот непростой цикл подходит к концу. Демюр считает, что Водолеи уже усвоили свои кармические уроки, поэтому впереди их могут ждать более гармоничные и зрелые отношения.
Во второй половине года в жизни Водолеев могут появиться люди, с которыми будет легче строить доверительные и стабильные связи.
Скорпион
Скорпионы в последние годы могли чувствовать застой в работе и отсутствие удовлетворения от своей профессиональной деятельности. Однако теперь ситуация начинает меняться. По словам астролога, в 2026 году Скорпионы могут получить новые возможности в карьере и финансах.
Это может проявиться в виде повышения, новых предложений или проектов. Все усилия, которые вы вкладывали ранее, постепенно начнут приносить реальные результаты. Даже если сейчас кажется, что прогресс идет медленно, успех может оказаться гораздо ближе, чем кажется.
Телец
Тельцам тоже пришлось пережить довольно сложный период. С 2018 года в их знаке находился Уран — планета неожиданных перемен, что могло привести к разочарованиям, эмоциональной усталости и серьезным изменениям в разных сферах жизни.
Но теперь этот этап подходит к концу. 25 апреля 2026 года Уран покинет знак Тельца, и ситуация начнет постепенно стабилизироваться.
После нескольких лет перемен и внутренних трансформаций жизнь может стать заметно спокойнее и легче. У Тельцов появится больше возможностей для развития, новых проектов и позитивных перемен.