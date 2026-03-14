Россияне, индийцы, украинцы: Латвия меняет правила для водителей‑иностранцев после всплеска ДТП

Начальник управления Госполиции по реагированию Юрис Янчевскис подчеркнул, что в целом ситуация с участием граждан третьих стран в дорожном движении улучшается. Сначала была критической ситуация с курьерами, однако с прошлого года Госполиция над этим работает: проведено 150 рейдов, в ходе которых проверено более 6000 водителей. Зафиксировано 700 нарушений, при этом в 86 случаях было установлено, что у лица не было водительских прав.