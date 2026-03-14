Россияне, индийцы, украинцы: Латвия меняет правила для водителей‑иностранцев после всплеска ДТП
Иностранные водители в Латвии стали участниками почти тысячи ДТП за год — и власти предлагают сократить срок действия зарубежных прав. В топе нарушителей - россияне, индийцы и украинцы.
Граждане третьих стран с выданным в иностранных государствах водительским удостоверением могут участвовать в дорожном движении Латвии в течение года, после чего необходимо удостоверение, выданное Латвией. Теперь предлагается сократить этот срок до девяти месяцев, чтобы уменьшить количество нарушений, вызванных на дорогах иностранными водителями, сообщает Diena.
В прошлом году в Латвии всего зарегистрировано 975 ДТП, в которых были замешаны граждане третьих стран. В трети случаев, или 327 ДТП, это были российские подданные. За ними следуют граждане Индии (160) и Украины (146), Узбекистана (111), Беларуси (97) и Пакистана (35). В ДТП с пострадавшими чаще других были замешаны граждане России (56), Индии (27), Узбекистана (22), свидетельствуют обобщенные Министерством сообщения данные.
Начальник управления Госполиции по реагированию Юрис Янчевскис подчеркнул, что в целом ситуация с участием граждан третьих стран в дорожном движении улучшается. Сначала была критической ситуация с курьерами, однако с прошлого года Госполиция над этим работает: проведено 150 рейдов, в ходе которых проверено более 6000 водителей. Зафиксировано 700 нарушений, при этом в 86 случаях было установлено, что у лица не было водительских прав.
Из 5764 таксистов 551 имеют водительские удостоверения других стран, большинство из них (425) - подданные Украины, 11 - граждане других третьих стран, остальные - граждане ЕС, рассказал руководитель отдела Автотранспортной дирекции по лицензиям Марис Вайцс. Аттестат водителей по грузовым перевозкам (гражданам Латвии такой документ не нужен) выдан 8408 лицам, из них 1200 - неграждане Латвии, остальные - граждане третьих стран (Узбекистана - 2159, Беларуси - 1777, Украины - 993, Индии - 614, Филиппин, Таджикистана, России, по одному - Зимбабве и Туниса). В этой сфере услуг число граждан третьих стран растет, добавил Вайцс.