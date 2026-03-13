PTAC предупреждает: жителей вводят в заблуждение о якобы обязательной проверке и замене счетчиков воды

Имеющаяся у PTAC информация свидетельствует, что представители компаний по телефону связываются с владельцами квартир, у которых ранее уже была произведена замена счетчиков воды, и сообщают, что срок их поверки якобы истек и их необходимо проверить или заменить. В разговорах потребителям нередко указывают, что такие требования о поверке или замене по-прежнему действуют. PTAC подчеркивает, что такая информация является вводящей в заблуждение.