PTAC предупреждает: жителей вводят в заблуждение о якобы обязательной проверке и замене счетчиков воды
Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает жителей быть осторожными в отношении предложений заменить или провести проверку счетчиков потребления воды в квартирах. PTAC получил несколько жалоб о возможной вводящей в заблуждение коммерческой практике.
Имеющаяся у PTAC информация свидетельствует, что представители компаний по телефону связываются с владельцами квартир, у которых ранее уже была произведена замена счетчиков воды, и сообщают, что срок их поверки якобы истек и их необходимо проверить или заменить. В разговорах потребителям нередко указывают, что такие требования о поверке или замене по-прежнему действуют. PTAC подчеркивает, что такая информация является вводящей в заблуждение.
5 июня 2025 года вступили в силу изменения в правила Кабинета министров от 14 мая 2024 года, которыми отменено требование о периодической поверке счетчиков воды, установленных в квартирах.
Что должны знать жители
После изменений в нормативных актах использование счетчиков воды в квартирах стало проще. Жителям важно учитывать следующее:
- периодическая поверка счетчиков воды в квартирах больше не является обязательной;
- если счетчик работает корректно и не поврежден, его можно продолжать использовать;
- проверка счетчика может потребоваться только в отдельных случаях, например, если возникают подозрения в его неправильной работе или имеются повреждения;
- если в доме установлен единый порядок учета потребления воды, счетчики следует менять в соответствии со сроком службы, установленным производителем, а если он не указан — не позднее чем через 10 лет после установки. В таком случае повторная установка уже использованных счетчиков не предусмотрена;
- до 1 января 2027 года дом должен принять решение о дальнейшей системе учета воды — перейти на единую систему или оставить существующую.
PTAC также получил жалобы на возможные неправомерные действия управляющих жилых домов, которые требуют от владельцев квартир менять или проверять счетчики воды, ссылаясь на условия договоров, предусматривающих повторную поверку счетчиков.
Однако нормативные акты больше не предусматривают правовых последствий, если счетчики воды не проходят поверку. Поэтому требование проводить повторную поверку, ссылаясь на условия договора, основанные на уже отмененном регулировании, является необоснованным.
PTAC напоминает, что предприниматели, предлагая услуги потребителям, обязаны предоставлять правдивую, ясную и однозначную информацию о необходимости услуги и требованиях нормативных актов. Предоставление вводящей в заблуждение информации о требованиях законодательства может рассматриваться как недобросовестная коммерческая практика.
PTAC призывает жителей:
- внимательно оценивать предложения о замене счетчиков воды;
- при необходимости проверять действующие требования нормативных актов;
- сообщать в PTAC о возможной вводящей в заблуждение коммерческой практике.