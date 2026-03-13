ВИДЕО: серьезная авария в центре Риги - столкнулись три автомобиля

В аварии участвовали арендованный автомобиль каршеринга Bolt Drive — Peugeot 2008, а также Toyota Avensis и BMW X5. Все три машины сильно повреждены, у двух автомобилей оторваны колеса. В результате аварии два автомобиля частично выброшены на вымощенную камнем разделительную полосу.