Аварии и происшествия
Сегодня 13:25
ВИДЕО: серьезная авария в центре Риги - столкнулись три автомобиля
В центре Риги произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, среди которых была машина каршеринга. У двух автомобилей оторваны колеса, а после удара машины выбросило на разделительную полосу.
В пятницу в первой половине дня в Риге, на улице Александра Чака, возле перекрестка с улицей Пернавас, произошло столкновение трех легковых автомобилей.
В аварии участвовали арендованный автомобиль каршеринга Bolt Drive — Peugeot 2008, а также Toyota Avensis и BMW X5. Все три машины сильно повреждены, у двух автомобилей оторваны колеса. В результате аварии два автомобиля частично выброшены на вымощенную камнем разделительную полосу.
На месте происшествия работают Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная полиция и Служба неотложной медицинской помощи. Движение транспорта частично затруднено, однако значительных пробок не образуется.
