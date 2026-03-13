Где в Даугавпилсе будут хоронить домашних животных: самоуправление сделало выбор
В Даугавпилсе планируют создать первое официальное кладбище для домашних животных. Власти уже выбрали наиболее подходящее место и объяснили, почему одна из территорий оказалась значительно удобнее и дешевле для города.
На этой неделе депутаты в Комитете городского хозяйства и развития думы заслушали информационный доклад Управления коммунального хозяйства (KSP) об оценке возможных мест для размещения кладбища животных. Управление рассмотрело два варианта — земельный участок рядом с Коммунальным кладбищем в микрорайоне Стропы и территорию недалеко от Гарнизонного кладбища в микрорайоне Межциемс.
По результатам оценки сделан вывод, что территория рядом с Коммунальным кладбищем является более обоснованным вариантом с функциональной, экономической и инженерной точки зрения, чем территория возле Гарнизонного кладбища в Межциемсе.
Рассматриваемая территория у Коммунального кладбища является частью земельного участка площадью примерно 0,5–0,6 гектара и находится слева от перекрестка улиц 18 Ноября и Васарницу. В ходе оценки было установлено, что в санитарной защитной зоне в радиусе 300 метров от планируемой территории кладбища животных отсутствуют частные владения.
Заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства Дмитрий Дубин сообщил, что на Коммунальном кладбище постоянно присутствуют сотрудники, поскольку на территории находится часовня и ведется обслуживание кладбища. Это позволит обеспечить эффективное содержание кладбища животных, постоянный контроль территории, оперативное реагирование при необходимости и поддержание общественного порядка. Рядом с территорией уже имеется инфраструктура, что уменьшит необходимые капитальные вложения и ускорит реализацию проекта: там уже есть подъездные дороги, в том числе парковка, благоустроенная территория, система обслуживания кладбища, водоснабжение и общественный туалет.
Кроме того, постоянное присутствие работников и регулярный поток посетителей снижает риск вандализма и неконтролируемых действий, подчеркнули в самоуправлении. Выбор этой территории позволит использовать уже существующую структуру управления, ресурсы работников и доступные помещения для обслуживания. Это означает, что создание кладбища животных на территории Коммунального кладбища обеспечит рациональное использование средств городского бюджета.
В ходе оценки также установлено, что территория рядом с Гарнизонным кладбищем граничит с частной собственностью, там нет постоянного присутствия работников, а для контроля и обслуживания потребовались бы дополнительные финансовые и человеческие ресурсы, а также создание или адаптация инфраструктуры. Рядом с участком находится болото, что может привести к повышению уровня грунтовых вод выше норм, установленных нормативными актами.
Муниципалитет проведет геологические и гидрогеологические исследования, а также получит оценку Государственной службы охраны окружающей среды. После подготовки необходимой документации Управление коммунального хозяйства сможет начать проектирование кладбища животных. Параллельно будет разработан и порядок захоронения домашних животных.