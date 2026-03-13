airBaltic потерял самолет Airbus A220: ущерб - 6,2 млн евро. Как это произошло?
Флот airBaltic внезапно стал меньше: один из Airbus A220-300 получил такие сильные термические повреждения, что восстановление признали бессмысленным.
Как пояснил руководитель по общественным отношениям airBaltic Аугустс Зилбертс, при проведении в Риге проверки работы вспомогательного двигателя на земле самолет Airbus A220-300 с регистрационным номером YL-AAO получил существенные термические повреждения в озоновом фильтре в зоне крепления фюзеляжа и крыла.
Представители Airbus, проведя оценку повреждений, пришли к выводу, что восстановление самолета с финансовой точки зрения нецелесообразно.
В ходе расследования инцидента было установлено, что техническое обслуживание самолета проводилось в соответствии со всеми процедурами. После инцидента компания Airbus дополнила инструкции по техническому обслуживанию самолетов типа A220.
Зилбертс сообщил, что самолет находился в операционном лизинге и был застрахован. По факту инцидента подано страховое требование, рассмотрение которого еще продолжается.
В финансовом отчете airBaltic за 2025 год сообщается, что данный инцидент оказал негативное влияние на прибыль концерна в размере 6,2 млн евро из-за списания стоимости самолета и ремонтных работ, проведенных в предыдущие годы, а также дополнительных резервов, созданных для покрытия различных операционных расходов, связанных с инцидентом.
Самолет с регистрационным номером YL-AAO авиакомпания получила в марта 2019 года, и он стал 15-м самолетом Airbus A220-300 во флоте airBaltic. В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 53 самолета, а до середины 2026 года airBaltic планирует получить еще три самолета.