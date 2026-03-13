Чем дальше от Риги, тем больше заплатят: в Латвии меняют подход к доплатам семейным врачам

По мнению министра здравоохранения, новая модель финансирования поможет привлечь семейных врачей к работе и за пределами Риги. «Сельский коэффициент — это значит: чем дальше врач будет от Риги, тем больше он получит. Это материальная мотивация. Второе, что предлагает самоуправление, — это жилье, пособия. Привлечь семейных врачей за пределы Риги — это вызов. Поэтому мы также работаем с Ассоциацией молодых врачей и спрашиваем, что им было бы необходимо для работы в сельской местности», — отметил Абу Мери.