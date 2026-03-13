Чем дальше от Риги, тем больше заплатят: в Латвии меняют подход к доплатам семейным врачам
Увеличенные доплаты за работу в сельской местности, участие самоуправлений, предлагающих жилье и пособия, — лишь часть обещаний семейным врачам за работу за пределами Риги, о которых в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» рассказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Не секрет, что во многих сельских районах людям проблематично получить качественную медицинскую помощь. Не хватает ни специалистов, ни семейных врачей. Молодые медики охотнее выбирают остаться в Риге, а не ехать работать в регионы. Чтобы улучшить ситуацию, Министерство здравоохранения предлагает несколько программ.
Как рассказал министр, действует программа «Мобильность», в рамках которой медик может получить единовременное пособие в размере 12 000 евро из европейских фондов. Есть и еще одна программа: если врач хочет создать совместную практику с другим врачом, отремонтировать или улучшить уже существующую практику, он также может получить финансирование из европейских фондов.
Третья, самая новая программа, недавно утвержденная Кабинетом министров, отличается тем, что теперь при расчете доплат сельским врачам будут учитывать не только число жителей и пациентов, но и расстояние от практики до ближайшей клинической университетской больницы.
До сих пор семейным врачам за работу в сельской местности выплачивалась ежемесячная доплата в зависимости от плотности населения и числа зарегистрированных пациентов. Однако такая модель не отражала реальные условия труда в более отдаленных регионах и не мотивировала врачей выбирать работу вне крупных городов, поскольку одинаковые доплаты получали как врач, чья практика находилась в 60–70 километрах от Риги, так и врач, работающий в 180–200 километрах от столицы.
По мнению министра здравоохранения, новая модель финансирования поможет привлечь семейных врачей к работе и за пределами Риги. «Сельский коэффициент — это значит: чем дальше врач будет от Риги, тем больше он получит. Это материальная мотивация. Второе, что предлагает самоуправление, — это жилье, пособия. Привлечь семейных врачей за пределы Риги — это вызов. Поэтому мы также работаем с Ассоциацией молодых врачей и спрашиваем, что им было бы необходимо для работы в сельской местности», — отметил Абу Мери.