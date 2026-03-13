"Некоторым необходимо личное общение": омбудсмен призвала не лишать людей очных банковских услуг
Банки стремительно уходят в онлайн, но многие жители Латвии не успевают за цифровыми переменами. Омбудсмен предупреждает: если не сохранить очные услуги, часть людей может фактически остаться без доступа к банковской системе.
Банковский сектор в Латвии цифровизируется быстрее, чем жители страны успевают адаптироваться к новым технологиям. В результате часть людей, которые не владеют цифровыми навыками, может оказаться без полноценного доступа к банковским услугам. На это обратила внимание омбудсмен Карина Палкова, выступая в эфире телеканала TV24.
Во время беседы ведущий напомнил, что представители банковского сектора сами признают: цифровизация банков происходит быстрее, чем население может к ней приспособиться. «Господин Казакс [президент Банка Латвии] сам говорил, что банки цифровизировались быстрее, чем жители вообще могут успевать за этим темпом. Если посмотреть на статистику, становится ясно, что часть людей действительно остается без банковских услуг», — отметил ведущий.
Карина Палкова согласилась с этой оценкой и подчеркнула, что государство не должно допускать подобной ситуации. «Такого быть не должно, потому что любые услуги в Латвии должны быть доступны с соблюдением принципов прав человека. Мы не можем дискриминировать людей, которые недостаточно хорошо владеют цифровыми навыками. Я называю это цифровой дискриминацией или цифровым исключением. Мы еще не готовы к этому и не должны забывать о людях, которым необходимы услуги посредством личного обращения», — подчеркнула омбудсмен.
Омбудсмен также обратила внимание на психологический аспект цифровизации. По ее словам, многие люди сегодня чувствуют себя одинокими и не всегда уверенно пользуются цифровыми сервисами. «Им не всегда безопасно и спокойно пользоваться цифровыми услугами. Им нужно прийти, поговорить, получить объяснения и информацию лично. Не все сегодня умеют пользоваться цифровыми технологиями», — добавила Палкова.