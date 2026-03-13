"Некоторым необходимо личное общение": омбудсмен призвала не лишать людей очных банковских услуг

Карина Палкова согласилась с этой оценкой и подчеркнула, что государство не должно допускать подобной ситуации. «Такого быть не должно, потому что любые услуги в Латвии должны быть доступны с соблюдением принципов прав человека. Мы не можем дискриминировать людей, которые недостаточно хорошо владеют цифровыми навыками. Я называю это цифровой дискриминацией или цифровым исключением. Мы еще не готовы к этому и не должны забывать о людях, которым необходимы услуги посредством личного обращения», — подчеркнула омбудсмен.