ФОТО: Зендея выбрала для церемонии культовое платье с отсылкой к Уитни Хьюстон и Саре Джессике Паркер
В четверг звезда сериала «Эйфория» Зендея посетила церемонию Essence Black Women in Hollywood Awards 2026, выбрав эффектное белое мини-платье с цветочным акцентом и богатой историей.
Асимметричный наряд, созданный дизайнером Юджином Александером, украшен крупным позолоченным цветком гибискуса на плече и представляет собой современную интерпретацию платья, в котором Уитни Хьюстон снималась в рекламной фотосессии 1987 года для обложки журнала Life.
Оригинальный наряд Хьюстон отличался двумя цветочными элементами и более длинной юбкой, тогда как версия Зендеи выглядит более лаконично: один крупный цветок гибискуса и укороченный силуэт. У этого образа есть и заметная поп-культурная биография: похожую версию платья носила Сара Джессика Паркер в вступительных титрах фильма «Секс в большом городе» 2008 года, что еще больше закрепило за ним статус вневременного модного высказывания.
Стилист Зендеи Лоу Роуч, известный умением находить винтажные вещи с историей, опубликовал в X фотографии Уитни Хьюстон и Сары Джессики Паркер в этом платье, как бы анонсируя будущий выход актрисы. Когда Зендея появилась на мероприятии, Роуч разместил видео с подписью: «Культовый предмет истории моды сегодня на Essence Women in Hollywood», подчеркнув значимость наряда.
Одновременно внимание прессы приковано и к личной жизни актрисы: на церемонии SAG Awards earlier this month Лоу Роуч заявил, что Зендея и ее жених Том Холланд уже поженились. Эти разговоры подогрело и то, что Зендею заметили с простым золотым кольцом на безымянном пальце вместо помолвочного кольца Jessica McCormack, что вызвало новые предположения о тайной свадьбе.