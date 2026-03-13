ФОТО: Зендея выбрала для церемонии культовое платье с отсылкой к Уитни Хьюстон и Саре Джессике Паркер

Оригинальный наряд Хьюстон отличался двумя цветочными элементами и более длинной юбкой, тогда как версия Зендеи выглядит более лаконично: один крупный цветок гибискуса и укороченный силуэт. У этого образа есть и заметная поп-культурная биография: похожую версию платья носила Сара Джессика Паркер в вступительных титрах фильма «Секс в большом городе» 2008 года, что еще больше закрепило за ним статус вневременного модного высказывания.