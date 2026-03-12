В Риге пройдет международная выставка зарубежного образования. Вход бесплатный!
14 марта 2026 года в Риге пройдет международная выставка зарубежного образования Days of International Education.
В выставке примут участие представители более 50 университетов, бизнес-школ, средних школ, международных языковых школ и организаторов образовательных программ и лагерей из 17 стран мира. Посетители смогут получить информацию о программах обучения, требованиях к поступлению, стоимости образования и возможностях получения стипендий, а также лично пообщаться с представителями учебных заведений.
Среди участников - образовательные учреждения из Швейцарии, Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании, США, Дании, Литвы, Польши, Словакии и других стран. В частности, на выставке будут представлены University of St. Gallen (Швейцария), Tilburg University и Eindhoven University of Technology (Нидерланды), Stockholm School of Economics in Riga, а также ряд других европейских университетов.
Помимо университетов, на выставке будут представлены британские школы-пансионы и организаторы академических и языковых программ, которые проходят на базе известных учебных заведений Великобритании. Среди них - Rugby School, историческая британская школа, где в XIX веке зародилась современная игра в регби.
Посетители смогут узнать о возможностях получения стипендий и финансирования обучения, а также о международных образовательных программах, языковых курсах и академических летних лагерях для школьников и студентов.
В рамках выставки состоятся бесплатные информационные семинары, посвященные возможностям обучения за рубежом, поступлению в европейские университеты и международным экзаменам IELTS и Cambridge English.
"Проект выставки Days of International Education был создан в Латвии - первая выставка состоялась в 2004 году. Со временем мероприятие расширилось и сегодня проводится не только в странах Балтии, но и в Польше, Венгрии и Словакии. Выставка предоставляет молодёжи возможность получить объективную информацию о возможностях дальнейшего образования и профессионального развития", - отметил председатель Baltic Council for International Education Евгений Говор.
Выставка будет полезна старшеклассникам, будущим студентам, родителям, педагогам и специалистам по профориентации, которые интересуются возможностями обучения за рубежом.
Кратко о событии
Выставка: Days of International Education
Дата: 14 марта 2026 года
Время: 10:00-16:00
Место: Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes iela 55, Рига
Участники: более 50 образовательных учреждений из 17 стран
Вход: бесплатный, по предварительной регистрации
Информация: www.balticcouncil.lv