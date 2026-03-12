В Риге пройдет международная выставка зарубежного образования. Вход бесплатный!

"Проект выставки Days of International Education был создан в Латвии - первая выставка состоялась в 2004 году. Со временем мероприятие расширилось и сегодня проводится не только в странах Балтии, но и в Польше, Венгрии и Словакии. Выставка предоставляет молодёжи возможность получить объективную информацию о возможностях дальнейшего образования и профессионального развития", - отметил председатель Baltic Council for International Education Евгений Говор.