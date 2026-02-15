Латвия убирает с дорог упоминания городов России и Беларуси - потратят более 120 тысяч евро
Латвия готовится убрать с дорожных указателей названия российских и белорусских населённых пунктов: только на госдорогах предстоит заменить более 200 знаков, что может обойтись примерно в 120 тысяч евро.
На замену дорожных знаков есть растущий запрос со стороны и политиков, и общественности. И связан он с войной России против Украины, подчеркивает Минсообщения. Почему это не было сделано сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину, директор Департамента автотранспорта Минсообщения Таливалдис Вецтирнас объяснил Latvijas radio тем, что не все сразу осознали масштаб и суть происходящего: ни министерство, ни общество, ни другие политические институты, даже такие как Европейский союз, сообщает LSM+.
«Кроме того, это не так уж просто — начать уже завтра все менять. Нет, сначала нужно было провести оценку. Эти знаки разные, разных периодов, разного размера. Полная замена одного дорожного знака может стоить даже 10 000 евро — если речь идет о больших щитах», — пояснил Вецтиранс.
По оценкам министерства, замена или корректировка всех дорожных знаков с названиями населенных пунктов России или Беларуси только на государственных автодорогах может обойтись примерно 120 000 евро. Однако это лишь очень приблизительные расчеты, признал Вецтиранс, добавив, что сейчас проводятся подготовительные работы, а непосредственно замену знаков или изменения на них можно будет начать только, когда начнется сезон строительных работ и будет подходящая погода.
По данным Latvijas valsts ceļi, на государственных автодорогах есть 235 дорожных знаков, которые могли бы подлежать замене.
Кроме того, названия городов и поселков России и Беларуси указаны и на муниципальных дорогах — правда, только в самоуправлениях двух городов госзначения: Даугавпилса и Резекне. Минсообщения призвало самоуправления заменить знаки, о которых идет речь, но сделать это им придется за свои средства.
В Департаменте аналитики безопасности дорожного движения CSDD Latvijas radio отметили, что заклеивать часть дорожного знака — не лучшая практика организации движения, однако, учитывая, что речь идет об указателях направления, по мнению CSDD, это не может существенно повлиять на безопасность движения. Кроме того, такие действия экономически оправданы, поскольку полная замена знака, указывающего направление, была бы очень дорогой.
В департаменте CSDD также напомнили, что упомянутая практика уже применяется на местах проведения дорожных ремонтных работ, когда в случае временных изменений часть информации на указателях частично закрывается.
Согласно планам Минсообщения, замена или частичная корректировка дорожных знаков должна быть завершена не позднее 30 сентября 2026 года.