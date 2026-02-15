Латвия убирает с дорог упоминания городов России и Беларуси - потратят более 120 тысяч евро

На замену дорожных знаков есть растущий запрос со стороны и политиков, и общественности. И связан он с войной России против Украины, подчеркивает Минсообщения. Почему это не было сделано сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину, директор Департамента автотранспорта Минсообщения Таливалдис Вецтирнас объяснил Latvijas radio тем, что не все сразу осознали масштаб и суть происходящего: ни министерство, ни общество, ни другие политические институты, даже такие как Европейский союз, сообщает LSM+.