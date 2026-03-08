В Международный женский день в Риге пройдет шествие за равноправие
Фото: LETA
Организуемое Centrs Marta шествие в этом году пройдет уже в восьмой раз.
В Латвии

В Международный женский день в Риге пройдет шествие за равноправие

Отдел новостей

LETA

В Риге сегодня пройдет шествие солидарности женщин — яркое и громкое напоминание о том, что безопасность и равноправие не должны быть пустыми словами.

В честь Международного женского дня общество Centrs Marta сегодня проведет шествие солидарности женщин, чтобы привлечь внимание к проблемам гендерного равенства и безопасности женщин, сообщила представитель организации Полина Филиппова.

Шествие начнется в 11:30 у Памятника Свободы с обращения к участникам и завершится на площади Екаба в 12:00.

Организация призывает присоединиться к шествию всех, кто поддерживает идеи безопасного и равноправного общества и более безопасного будущего для женщин.

Участников приглашают приходить на шествие с плакатами и символикой, выражающими поддержку правам женщин и гендерному равенству.

Организуемое Centrs Marta шествие в этом году пройдет уже в восьмой раз.

Темы

8 МартаЕкабаПамятник Свободы

Другие сейчас читают