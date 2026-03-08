Организуемое Centrs Marta шествие в этом году пройдет уже в восьмой раз.
В Латвии
Сегодня 09:43
В Международный женский день в Риге пройдет шествие за равноправие
В Риге сегодня пройдет шествие солидарности женщин — яркое и громкое напоминание о том, что безопасность и равноправие не должны быть пустыми словами.
В честь Международного женского дня общество Centrs Marta сегодня проведет шествие солидарности женщин, чтобы привлечь внимание к проблемам гендерного равенства и безопасности женщин, сообщила представитель организации Полина Филиппова.
Шествие начнется в 11:30 у Памятника Свободы с обращения к участникам и завершится на площади Екаба в 12:00.
Организация призывает присоединиться к шествию всех, кто поддерживает идеи безопасного и равноправного общества и более безопасного будущего для женщин.
Участников приглашают приходить на шествие с плакатами и символикой, выражающими поддержку правам женщин и гендерному равенству.
