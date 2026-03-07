Жителям Латвии напомнили, какие изменения в глазах нельзя игнорировать после 40 лет

“Прием витаминов также играет важную роль в том, чтобы сохранить здоровье глаз как можно дольше, ведь не всегда удается получить все необходимые питательные вещества вместе со здоровым и сбалансированным питанием. В аптечном ассортименте доступны различные комплексные витамины, предназначенные именно для здоровья глаз. В их состав обычно входят витамин А, цинк, лютеин, зеаксантин и экстракт черники, помогающие поддерживать нормальное зрение. Не менее полезны и жирные кислоты omega-3, которые также необходимы для поддержания здоровья глаз. Они доступны как в форме капсул, так и в жидкой форме. По поводу выбора и использования наиболее подходящих пищевых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом”, – объясняет фармацевт Зане Мелберга.