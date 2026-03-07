Жителям Латвии напомнили, какие изменения в глазах нельзя игнорировать после 40 лет
Знаете ли вы, что глаза стареют вместе с самим человеком? Часто старение человека ассоциируется с появлением первых морщинок на лице и болями в разных частях тела, но изменения состояния здоровья глаз также являются одним из наиболее распространенных признаков, которые нельзя оставлять без внимания.
Как стареют глаза человека и что на это влияет?
Это правда, что глаза стареют вместе с самим человеком, однако у разных людей процессы старения могут отличаться из-за генетики, что следует учитывать в случае любых потенциальных и имеющихся болезней. Например, если у кого-то из членов семьи была глаукома, то ее риск существует и у следующих поколений. При старении человека первые изменения наблюдаются во внутренних мышцах глаза и хрусталике – это первые показатели. Например, после достижения человеком 40-летнего возраста внутренние мышцы глаз становятся более склеротичными и менее эластичными. В результате этого меняется кривизна хрусталика, что в свою очередь затрудняет фокусировку глаза на близких объектах.
Старению глаз способствуют также некоторые другие заболевания, например, сахарный диабет и гипертензия или повышенное артериальное давление. Также, если у человека раньше были какие-то травмы глаз, операции или ежедневно приходится принимать определенные лекарства, то это может ускорить изменения зрения.
Первые признаки старения глаз у людей можно наблюдать уже в 40-летнем возрасте:
- Возрастная дальнозоркость или пресбиопия является наиболее распространенным признаком, свидетельствующим о начале процесса старения глаз. Человеку трудно читать текст, расположенный вблизи, например, книги или журналы.
- Головная боль, связанная с тем, что для облегчения чтения текста вблизи не используются соответствующие средства коррекции зрения (очки или контактные линзы).
- Помутнение зрения, например, плавающие точки или ниточки, которые в большинстве случаев не вредны, но могут также свидетельствовать и о более серьезных заболеваниях, например, отслоении сетчатки, кровоизлияниях во внутренней части глаза или о воспалительных процессах в глазу.
- Усиленное слезотечение или выраженная сухость глаз.
- Изменение чувствительности глаз к свету, например, при управлении автомобилем или находясь на улице в темноте.
Наиболее распространенные болезни, связанные со старением глаз:
- Катаракта, которая проявляется как помутнение хрусталика глаза и ухудшение зрения.
- Синдром сухого глаза, проявляется в виде ощущения, что глаза стали очень сухими или, напротив, усиленно слезятся.
- Глаукомы, в том числе глаукома с низким глазным давлением являются группой серьезных глазных болезней, которые без проведения лечения могут вызвать потерю зрения в связи с повреждением глазного нерва. В результате этого могут наступить необратимые нарушения зрения, вплоть до слепоты.
- Дистрофия сетчатки затрагивает в основном так называемое центральное зрение, которое является также самым важным для того, чтобы человек мог четко видеть. Болезнь сначала проявляется в виде искривления линий, затем человек больше не видит центр изображения, не может ни читать, ни писать, а в конечной стадии болезни человек слепнет.
Как замедлить старение глаз?
1. Здоровый образ жизни
Умеренная физическая активность, достаточный отдых и хорошее общее состояние здоровья являются основными предпосылками для сохранения хорошего здоровья зрения. Как для бодрости тела и физической активности, так и для здоровья глаз будут полезны регулярные прогулки на свежем воздухе – рекомендуются по крайней мере раз в день. Во время прогулки глаза будут сосредотачиваться на объектах, расположенных вдали, таким образом получив полезный перерыв от использования экрана. Если в повседневной жизни человек часто использует смарт-устройства или выполняет офисную работу, то рекомендуется соблюдать гигиену работы за компьютером, например, каждые 20 минут давать глазам отдохнуть 20 секунд, глядя вдаль.
2. Дополнительный прием витаминов
“Прием витаминов также играет важную роль в том, чтобы сохранить здоровье глаз как можно дольше, ведь не всегда удается получить все необходимые питательные вещества вместе со здоровым и сбалансированным питанием. В аптечном ассортименте доступны различные комплексные витамины, предназначенные именно для здоровья глаз. В их состав обычно входят витамин А, цинк, лютеин, зеаксантин и экстракт черники, помогающие поддерживать нормальное зрение. Не менее полезны и жирные кислоты omega-3, которые также необходимы для поддержания здоровья глаз. Они доступны как в форме капсул, так и в жидкой форме. По поводу выбора и использования наиболее подходящих пищевых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом”, – объясняет фармацевт Зане Мелберга.
- Витамин А помогает поддерживать хорошее зрение и лучше видеть в темноте, например, при управлении автомобилем в темное время суток. Он также помогает глазу производить влагу, необходимую для того, чтобы глаза не пересыхали и не возникало раздражения.
- Черника и экстракт черники полезны, так как содержат каротин – провитамин А, улучшающий зрение. Ягоды также являются антиоксидантом, защищающим глаза от внешней среды, например, солнечного излучения, оказывающего неблагоприятное воздействие на сетчатку глаза.
- Цинк участвует в процессе образования меланина – глазного пигмента, определяющего цвет глаз человека. Цинк может также помочь замедлить процесс дегенерации макулы, влияющий на заднюю часть глаза. Если макула или центральная точка сетчатки будет повреждена, то у человека бывает нечеткое зрение и трудности при чтении.
- Omega-3 обеспечивают правильное функционирование сетчатки глаза и могут помочь поддерживать хорошее зрение в долгосрочной перспективе.
3. Регулярные проверки зрения
- Людям, которые ежедневно пользуются средствами для коррекции зрения – очками или контактными линзами, посещать врача надо не реже одного раза в год.
- Если нет никаких жалоб на зрение или здоровье глаз, то людям до 40-летнего возраста проходит проверку у врача надо раз в два года.
- Людям старше 40 лет для проверки здоровья глаз и измерения глазного давления посещать глазного врача надо раз в год.
- Пациентам, у которых врач ранее уже зафиксировал повышенное глазное давление, совершать повторные визиты для измерения глазного давления следует каждые три месяца. В свою очередь проведение углубленного контроля происходит раз в полгода.
- Пациентам с сахарным диабетом глазной врач назначает осмотр не реже одного раза в год, иногда чаще, учитывая характер изменений в глазу.
4. Соответствующий уход по мере необходимости
- Рекомендуется ежедневно пользоваться солнечными очками, первейшей функцией которых является защита глаз от вредного ультрафиолетового излучения.
- Людям, которые ежедневно много времени проводят за смарт-устройствами, рекомендуется в целях профилактики пользоваться очками с фильтром синего света, защищающим глаза от вредного излучаемого экраном света.
- Пациентам с синдромом сухого глаза надо не только принимать достаточное количество жидкости, включать в рацион жирные кислоты omega, соблюдать гигиену работы за компьютером, но также пользоваться увлажняющими глазными каплями, в состав которых входят активные вещества, такие как гиалуроновая кислота, карбоксиметилцеллюлоза, карбомер, касторовое масло и глицерин, которые не только увлажняют глаза, но и образуют на роговице защитную и увлажняющую пленку. Если существует возможность выбора, то рекомендуются увлажняющие средства для глаз без консервантов, но об использовании наиболее подходящих средств рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.