Трамп определился со следующей целью после Ирана: "Коммунистический режим Кубы скоро падет"
Президент США Дональд Трамп заявил, что после войны с Ираном его следующей целью станет Куба. По его словам, коммунистический режим на острове "вот-вот рухнет", а ключевую роль в переговорах сыграет Марко Рубио.
«Они очень хотят заключить соглашение», — сказал Трамп в телефонном интервью телеканалу CNN, спустя день после своих слов о том, что после войны с Ираном он займется проектом, связанным с Кубой. «Сейчас мы по-настоящему сосредоточены на этом. У нас много времени, но Куба готова — спустя 50 лет», — добавил Трамп, пояснив, что главным ответственным за кубинское направление станет госсекретарь Марко Рубио.
Трамп и сын кубинских иммигрантов Рубио не скрывают своего желания добиться смены режима на Кубе после захвата лидера Венесуэлы Николас Мадуро 3 января. Координатор Госдепартамента США по вопросам Кубы Роб Аллисон недавно встретился в Гаване с высокопоставленными представителями католической церкви, сообщило посольство США на Кубе в платформе X, не уточнив точную дату встречи. Посольство также опубликовало фотографию, на которой Аллисон и временный поверенный в делах США на Кубе Майк Хаммер встречаются с кардиналом Хуаном де ла Кларидадом и председателем конференции католических епископов Кубы Артуро Гонсалесом. Во время встречи обсуждалась гуманитарная помощь, направленная Соединенными Штатами Америки, а также «необходимость перемен для улучшения ситуации на Кубе», добавило посольство.
Трамп неоднократно заявлял, что кубинский режим находится на грани краха. Чтобы ускорить этот процесс, он ввел энергетическую блокаду против Куба, и с 9 января страна не получает поставки нефти.