Трамп определился со следующей целью после Ирана: "Коммунистический режим Кубы скоро падет"

Трамп и сын кубинских иммигрантов Рубио не скрывают своего желания добиться смены режима на Кубе после захвата лидера Венесуэлы Николас Мадуро 3 января. Координатор Госдепартамента США по вопросам Кубы Роб Аллисон недавно встретился в Гаване с высокопоставленными представителями католической церкви, сообщило посольство США на Кубе в платформе X, не уточнив точную дату встречи. Посольство также опубликовало фотографию, на которой Аллисон и временный поверенный в делах США на Кубе Майк Хаммер встречаются с кардиналом Хуаном де ла Кларидадом и председателем конференции католических епископов Кубы Артуро Гонсалесом. Во время встречи обсуждалась гуманитарная помощь, направленная Соединенными Штатами Америки, а также «необходимость перемен для улучшения ситуации на Кубе», добавило посольство.