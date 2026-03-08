В Огре женщина избила полицейского, пытаясь помешать задержанию сына

Как выяснилось позже, и сам разыскиваемый мужчина, и его мать находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это быстро привело к конфликту. Недовольная тем, что полицейский собирается задержать ее сына, женщина, имя которой в материалах дела изменено на Кристина, сначала схватила сотрудника полиции за форменную одежду. Затем она нанесла ему несколько ударов кулаками и ногами по телу, а также один раз ударила по лицу, причинив физическую боль.