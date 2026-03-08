В Огре женщина избила полицейского, пытаясь помешать задержанию сына
Попытка задержать разыскиваемого мужчину в Латвии обернулась нападением на полицейского. Мать подозреваемого, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избила инспектора и фактически помогла сыну сбежать.
Газета Ogres Vēstis Visiem рассказала о уголовном деле, которое месяц назад рассматривала Восточно-Земгальская прокуратура. Инцидент произошел 15 ноября прошлого года, когда полицейский прибыл по месту жительства разыскиваемого мужчины. Старший инспектор Государственной полиции выполнял служебное задание — задержание человека, объявленного в розыск. Когда он пришел по адресу, дверь ему открыла мать подозреваемого.
Как выяснилось позже, и сам разыскиваемый мужчина, и его мать находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это быстро привело к конфликту. Недовольная тем, что полицейский собирается задержать ее сына, женщина, имя которой в материалах дела изменено на Кристина, сначала схватила сотрудника полиции за форменную одежду. Затем она нанесла ему несколько ударов кулаками и ногами по телу, а также один раз ударила по лицу, причинив физическую боль.
Чтобы остановить дальнейшее нападение, полицейский был вынужден применить силу и прижать женщину к земле.
Несмотря на произошедшее, инспектор продолжил выполнять служебные обязанности. Он задержал разыскиваемого мужчину и повел его из квартиры к служебному автомобилю. Однако уже на улице подозреваемый попытался вырваться. Полицейский снова применил физическую силу и повалил мужчину на землю, чтобы надеть на него наручники. В этот момент Кристина, следовавшая за ними, вновь вмешалась.
Женщина попыталась помешать задержанию сына и снова напала на полицейского. Она нанесла несколько ударов кулаками и ногами по голове, спине и ногам сотрудника полиции.
После одного из ударов по коленному суставу правой ноги инспектор был вынужден ослабить хватку. Воспользовавшись этим, разыскиваемый мужчина вырвался и сумел скрыться.
В ходе следствия Кристина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Это было признано смягчающим обстоятельством. При этом суд учел и отягчающий фактор — преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Женщина согласилась на завершение уголовного процесса по упрощенной процедуре. Прокурор назначил ей наказание в виде пробационного надзора сроком на два года.
Пострадавший полицейский, в свою очередь, не стал требовать компенсацию за причиненный вред.