ВИДЕО: у посольства США в Осло прогремел взрыв
Рано утром в воскресенье, 8 марта, у посольства США в Осло прогремел взрыв, сообщает полиция столицы Норвегии.
Взрыв произошел около 01.00 ночи по местному времени и нанес незначительные повреждения одному из входов в здание, говорится в заявлении полиции Осло. Место происшествия осмотрено, и в настоящее время ведется поиск «одного или нескольких возможных виновных», в котором задействованы собаки, дроны и вертолеты, говорится в сообщении.
«Полиция рассматривает подобные инциденты в общественных местах как очень серьезные и расследует этот случай, используя значительные ресурсы и придавая ему высокий приоритет», — сообщила полиция.
Полиция также заявила, что «не будет комментировать ничего, связанного с типом устройства, которое взорвалось, и подобные детали, кроме того, что произошел взрыв», поскольку «расследование находится на очень ранней стадии». Полиция сообщила, что связалась с посольством по поводу произошедшего, и спустя несколько часов после взрыва заявила, что территория вокруг здания считается безопасной для жителей и прохожих.