ВИДЕО: у посольства США в Осло прогремел взрыв

Полиция также заявила, что «не будет комментировать ничего, связанного с типом устройства, которое взорвалось, и подобные детали, кроме того, что произошел взрыв», поскольку «расследование находится на очень ранней стадии». Полиция сообщила, что связалась с посольством по поводу произошедшего, и спустя несколько часов после взрыва заявила, что территория вокруг здания считается безопасной для жителей и прохожих.