В Эстонии доступны три "ледовые дороги" между островами: что нужно знать водителям, чтобы проехаться прямо по Балтийскому морю
Пока в Риге под страхом больших штрафов запрещено выходить на лед Даугавы из‑за его опасной толщины, в Эстонии ситуация противоположная - там открывают ледовые дороги для автомобилей между островами.
Департамент транспорта Эстонии в воскресенье открыл все три официальные ледовые дороги для легковых автомобилей, масса которых не превышает 2,5 тонны.
Общая протяженность ледовой дороги на остров Вормси составляет 10 километров. В воскресенье движение по ней откроется с полудня, а в дальнейшем дорога будет открыта в светлое время суток с 8:30 до 17:00. Ледовая дорога протяженностью 17 километров между островами Хийумаа и Сааремаа вновь открылась в 8:30. Маршрут был изменен, а над трещинами установлены мосты. 12-километровая ледовая дорога на остров Кихну была открыта еще в субботу.
Департамент транспорта подчеркивает, что для поддержания работы ледовых дорог необходимо строго соблюдать установленный порядок движения. Дороги открыты только в светлое время суток, а при видимости менее 300 метров движение по ним прекращается. Передвигаться по льду можно со скоростью до 25 км/ч либо в диапазоне 40–70 км/ч, так как при других скоростях возникает опасный резонанс, разрушающий лед. Выезжать на ледовую дорогу разрешено только в обозначенных местах с интервалом не менее двух минут, при этом необходимо соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля не менее 250 метров.
Запрещены обгон, двустороннее движение по одной колее и съезд с обозначенной трассы. На ледовой дороге нельзя останавливаться, превышать скорость, а также передвигаться в метель, туман или в темное время суток.
Обслуживанием дорог занимается компания Verston Eesti.
За состоянием ледовых дорог можно следить на карте портала TarkTee. В связи с погодными условиями дороги могут быть экстренно закрыты.