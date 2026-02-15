В Эстонии доступны три "ледовые дороги" между островами: что нужно знать водителям, чтобы проехаться прямо по Балтийскому морю

Департамент транспорта подчеркивает, что для поддержания работы ледовых дорог необходимо строго соблюдать установленный порядок движения. Дороги открыты только в светлое время суток, а при видимости менее 300 метров движение по ним прекращается. Передвигаться по льду можно со скоростью до 25 км/ч либо в диапазоне 40–70 км/ч, так как при других скоростях возникает опасный резонанс, разрушающий лед. Выезжать на ледовую дорогу разрешено только в обозначенных местах с интервалом не менее двух минут, при этом необходимо соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля не менее 250 метров.