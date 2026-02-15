"Мы не мусорная корзина": латвийский инфекционист о бесконтрольном приеме БАДов

Ключевой проблемой, по словам специалиста, является бесконтрольное употребление. «Но если дефицита нет, если уровень достаточный и насыщение нормальное, тогда это не нужно», — подчеркнула врач. Она напомнила, что сам факт продажи препарата в аптеке не означает, что он необходим каждому. «Мы же не мусорная корзина, куда можно складывать все, что можно пить и есть, только потому, что это продается в аптеках. К этому нужно подходить с умом», — сказала Виксна.