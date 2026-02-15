"Мы не мусорная корзина": латвийский инфекционист о бесконтрольном приеме БАДов
Нужно ли здоровому человеку регулярно принимать витамин C, D и другие пищевые добавки? Инфекционист Людмила Виксна призывает не поддаваться моде и использовать БАДы только при реальном дефиците.
Вопрос о необходимости пищевых добавок вновь оказался в центре обсуждения — на этот раз в эфире программы «Uz līnijas» на TV24. Свою позицию озвучила инфекционист, советник правления Рижской Восточной клинической университетской больницы по стратегическим вопросам инфектологии Людмила Виксна.
Журналист поинтересовался: стоит ли людям принимать витамин C или витамин D, особенно на фоне недавней дискуссии с кардиологом, который заявил, что пищевые добавки человеку вообще не нужны. Виксна признала, что частично согласна с коллегами, однако подчеркнула важный нюанс. «Я частично согласна с коллегами. Все зависит от состава конкретной добавки. Если пациенту действительно не хватает того вещества, которое содержится в добавке, тогда ее нужно принимать», — пояснила она.
Ключевой проблемой, по словам специалиста, является бесконтрольное употребление. «Но если дефицита нет, если уровень достаточный и насыщение нормальное, тогда это не нужно», — подчеркнула врач. Она напомнила, что сам факт продажи препарата в аптеке не означает, что он необходим каждому. «Мы же не мусорная корзина, куда можно складывать все, что можно пить и есть, только потому, что это продается в аптеках. К этому нужно подходить с умом», — сказала Виксна.
При этом она отметила, что среди пищевых добавок есть действительно качественные и ценные продукты. Однако их применение должно быть индивидуальным. «Есть очень хорошие и очень ценные добавки. Но — для конкретного человека и в конкретной ситуации. После консультации с врачом или фармацевтом», — заключила инфекционист.