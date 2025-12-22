"Она была мертва, когда ее усаживали": семья пыталась вывезти из Испании тело родственницы, утверждают пассажиры
Пассажиры рейса Malaga — Лондон Гатвик утверждают, что британская семья пыталась вывезти из Испании тело своей родственницы. Авиакомпания easyJet заявляет, что женщина скончалась уже после того, как самолет был готов к взлету.
По словам некоторых пассажиров, 89-летнюю женщину на борт доставили пятеро родственников, которые убедили экипаж, что она просто «устала». Члены семьи утверждали, что бабушка спит, и даже представились врачами, чтобы успокоить окружающих.
Женщину посадили в хвост самолета. Когда самолет начал движение к взлетной полосе, стюарты поняли, что пассажирка умерла. Рейс был задержан.
Одна из пассажирок, Трейси-Энна Китчинг, написала в соцсетях: «Я видела, как её внесли на борт; кто-то держал её голову, когда они проходили мимо меня! Врач на борту подтвердил, что она была мертва, когда её усаживали».
«О чём думал наземный персонал easyJet? Они пять раз спрашивали у семьи, всё ли в порядке с женщиной. Очевидно, что не было!» — цитирует Daily Mail другую пассажирку Петру Бодингтон. Женщина отметила, что пожилая дама в инвалидной коляске была без сознания.
Авиакомпания отрицает, что на борту находилась умершая пассажирка. Представитель компании заявил, что у женщины был сертификат, подтверждающий её пригодность к полету, и она была жива, когда села в самолет.
«Самолет вернулся к стоянке до взлета, так как пассажирке потребовалась срочная медицинская помощь. Были вызваны спасательные службы, но, к сожалению, пассажирка скончалась», — говорится в заявлении компании.
Полиция Малаги подтвердила, что сотрудники прибыли на борт и констатировали смерть женщины. Рейс задержался на 12 часов и вылетел только около 23:00 вместо 11:00. Члены семьи не были задержаны.
Некоторые пассажиры предположили, что мотивом могло быть желание избежать расходов и бюрократии, связанных с транспортировкой тела, так как это сложная и дорогая процедура, требующая множества официальных документов.
Стоит отметить, что перевозка умерших обычно осуществляется в специальных гробах и чаще всего грузовыми рейсами, а не пассажирскими самолетами. Коммерческие авиакомпании редко разрешают транспортировку тела в салоне, и если это допускается, требуется обширная документация и строгие санитарные протоколы.