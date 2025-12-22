Это ни в коем случае нельзя смешивать: почему люди попадают в реанимацию после Нового года
Как поступать в праздничное время, если нужно принимать ежедневные лекарства? Об этом в передаче "Ārsts atbild" на TV24 рассказал профессор RSU, кардиолог, главный врач клиники Skrīdes Sirds Айнар Рудзитис.
Праздники – это время, когда за щедро накрытым столом собираются семья, родственники, друзья, и, зная, что впереди несколько выходных дней, "отпускают тормоза" и в употреблении алкоголя. Однако, как подчеркивает Рудзитис, это оказывает негативное влияние на сердце. На вопрос о том, как принимать медикаменты в праздничное время, если все же хочется выпить бокал вина, профессор отвечает: "Конечно, я не скажу – не принимайте лекарства, если сейчас два дня будете употреблять алкоголь. Так ни один врач не скажет! Медикаменты нужно продолжать принимать, но понятно, что не нужно перебарщивать с употреблением алкоголя. Если отменить лекарства, то последствия потом будут еще хуже. Если же забудете принять одну таблетку статина, ничего страшного не случится. На следующий день выспитесь и вперед".
Профессор также добавляет, что можно принимать обезболивающие средства, за исключением одного – парацетамола, так как этот медикамент вместе с алкоголем может вызвать серьезные повреждения печени, вплоть до попадания в ренимационное отделение больницы. Алкоголь и парацетамол несовместимы! Тогда лучше принять аспирин или ибупрофен, или какое-то другое нестероидное противовоспалительное средство. "В повседневной жизни да – при гриппе или температуре – парацетамол подойдет, но в праздники вместе с алкоголем – категорически нет!"