Культовая группа Placebo едет в Ригу с программой, которую многие поклонники ждали годами
Оглядываясь на 30 лет карьеры, 16 октября в рижской Xiaomi Arēna выступят звезды британского альтернативного рока Placebo. Концертная программа будет сосредоточена на музыкальном материале двух первых альбомов группы — Placebo и Without You I’m Nothing, которые многие критики и поклонники считают самыми яркими в творчестве коллектива.
Nancy Boy, Teenage Angst, 36 Degrees, Every You Every Me, Pure Morning, You Don’t Care About Us, Without You I’m Nothing — именно эти композиции тогда столь прямо, болезненно и провокационно откликнулись у тысяч слушателей и сегодня составляют важную часть золотого фонда хитов Placebo.
В середине 1990-х в Великобритании доминировал бритпоп, и Placebo ворвались в эту среду, словно сквозняк через настежь распахнутые балконные двери. Подростковый максимализм, провокационная прямота, размытые границы сексуальности, психическое здоровье, одурманивающие вещества — в текстах открыто поднималось все то, что, безусловно, было актуально для молодежи, но не доминировало в поп-музыке того времени.
Вспоминая тот период, лидер группы Брайан Молко особенно выделяет песню Nancy Boy:
«Мы очень остро реагировали на характерные для бритпопа мачизм, фанатские выкрики и ревизионизм, а также на национализм, который мы интерпретировали как музыкальную ксенофобию. Одеждой и макияжем, которые мы носили, мы стремились сделать сильное политическое заявление о изменчивости сексуальности. Мы хотели смутить публику, и, думаю, Nancy Boy идеально подходила для этой цели».
Провокационно двусмысленный андрогинный образ Брайана Молко лишь подлил масла в огонь разговоров и суждений. Однако золотой статус дебютного альбома Placebo и платиновый статус второго альбома Without You I’m Nothing, подтвержденный продажами более миллиона копий, ясно показали, что на небосклоне альтернативного рока вспыхнула новая яркая звезда.
В честь 30-летия дебютного альбома с 18 марта можно заказать его специальную обновленную версию — Placebo RE:CREATED. В новый релиз вошли переработанные и улучшенные версии всех десяти песен альбома, а также две бонусные композиции из оригинального издания. Они воплощают то, как эти песни развивались за десятилетия концертных выступлений, при этом сохраняя тот сырой дух, который был им присущ изначально. Обновленная запись подчеркивает ту интенсивность и энергию, благодаря которым оригинальные песни так сильно резонировали со слушателями, и одновременно отражает рост и опыт группы, накопленные за годы после дебюта. Говоря о новой записи, Placebo поясняют:
«Мы считаем эту запись режиссерской версией. Мы не создавали ее с нуля. Мы вернулись к оригинальным пленкам и вложили в запись 30 лет, проведенных за живым исполнением этих песен. Этот проект — о завершении записи, о том, чтобы в звуковом плане перенести ее в XXI век, сохранив при этом целостность и дух оригинала. Речь не о том, чтобы сделать ее лучше — она и так не была плохой, речь о том, чтобы завершить ее».
Группа Placebo была основана в 1994 году, когда певец, композитор и мультиинструменталист Брайан Молко познакомился с гитаристом и клавишником Стефаном Олсдалом, который по сей день остается частью неизменного ядра коллектива.
За 30 лет Placebo продали 14 миллионов записей и, безусловно, входят в число ведущих британских групп альтернативного рока. Все восемь студийных альбомов группы попадали как минимум в топ-20 британского чарта. В свою очередь, 15 синглов вошли как минимум в топ-40. За годы карьеры музыканты провели несколько масштабных туров, выступали на престижных фестивалях по обе стороны Атлантики и заслужили признание как критиков, так и поклонников.