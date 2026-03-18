Уже скоро на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря
В четверг, 19 марта, Земля столкнется с геомагнитной бурей уровня G2–G3 — наиболее мощной за последние два месяца.
Причиной стала солнечная вспышка класса M2.7, которую Солнце выпустило 16 марта. Вспышка была направлена непосредственно на Землю и сопровождалась корональным выбросом массы. Средняя расчетная скорость плазменного облака составляет около 670 км/с. На дорогу от Солнца до Земли плазме потребуется чуть более 60 часов, поэтому ее приход ожидается 19 марта в диапазоне от 4 до 6 утра.
Астрономы подчеркивают, что буря стала результатом стечения обстоятельств, а не роста общей солнечной активности: вспышка произошла почти точно напротив Земли, что существенно усиливает ее воздействие. Дополнительно сообщается о появлении на обращенной к Земле стороне Солнца нескольких новых корональных дыр.
Особую роль играет и время события: буря достигнет Земли за несколько часов до весеннего равноденствия. Это связано с так называемым эффектом Рассела-Макферрона — геофизическим явлением, объясняющим, почему магнитные бури становятся более частыми и мощными в периоды вблизи равноденствий.
Бури уровня G3 заметно осложняют работу спутниковой навигации и могут вызывать сбои в энергетических системах. Метеозависимые люди и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать головную боль, перепады давления, слабость и нарушения сна. Специалисты советуют соблюдать режим сна, пить больше воды, ограничить кофе и алкоголь, избегать стрессов. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется держать под рукой необходимые лекарства.