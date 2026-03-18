В Риге снова пройдет день, когда мороженое Ben & Jerry's будут раздавать бесплатно и без ограничений
14 апреля возвращается ежегодный День бесплатного мороженого Ben & Jerry's, предлагая бесплатное лакомство по всему миру: от Брайтона до Берлингтона, от Майорки до Риги. Только в этот день и новые, и давние поклонники смогут наслаждаться мороженым в неограниченном количестве.
В Латвии тоже пройдет День бесплатного мороженого. 14 апреля любителям мороженого в Риге нужно отправиться в Akropole Alfa, встать в очередь, получить мороженое-сэндвич Cookie Dough и принять участие в различных активностях от Ben & Jerry's. Мероприятие пройдет с 17:00 до 20:00. На предыдущем празднике было роздано 1500 порций, а в этом году план — 3000. Самое главное — нет никаких ограничений на то, сколько раз вы можете возвращаться за ещё одним бесплатным мороженым!
Эта сладкая традиция зародилась в 1979 году. В этом году цель Ben & Jerry's проста: принести больше радости, чем когда-либо прежде. В 2023 году был роздан миллион порций. В этом году цель еще масштабнее — один миллион и одна порция. Если сложить все эти бесплатные порции друг на друга, их общая высота в 17 раз превысит Эверест или составит треть пути до космоса!
История Дня бесплатного мороженого началась почти 50 лет назад, когда соучредители компании Бен Коэн и Джерри Гринфилд решили отблагодарить жителей Берлингтона (штат Вермонт, США) — родного города Ben & Jerry's. Культовый бренд пережил свою первую вермонтскую зиму (с рекордно низкой температурой –32°C) только и исключительно благодаря своим верным поклонникам. Идея, которая начиналась как раздача бесплатного мороженого в одном магазине, сегодня превратилась в международный праздник, где бесплатное мороженоe доступно фанатам в 13 странах.