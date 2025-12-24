Раймонд Паулс: "А нужно брать налоги с тетушки, которая у дороги продает яблоки? Да пусть продает! Она этим живет!"
"Что людям нужно? Нужна работа и возможность что-то заработать… Все остальное потом само отрегулируется…" — говорит выдающийся латвийский композитор Раймонд Паулс в специальной итоговой беседе в программе "Nedeļa. Post scriptum" на TV24.
Маэстро возмущается бюрократией в государстве и отсутствием личностей в латвийской политике. Делая выводы о благосостоянии в Латвии, Раймонд Паулс сохраняет оптимизм и подчеркивает, что у латышей есть одно положительное качество характера — они умеют выживать в любых условиях.
В качестве примера он приводит случай, когда его дочь Анете купила яблочное варенье, которое ему очень понравилось. Оказалось, что его готовит какая-то женщина в Лимбажи. «Там порезаны яблочки со всеми хвостиками и семечками. Она так классно делает, что получается суперваренье! Я ничего настолько вкусного не ел! И нужно ли брать налоги с той тетушки, которая у дороги выставляет яблоки или вишню и продает? Да пусть она продает! Она этим живет! Нет, им еще надо лезть со своими налогами!» — говорит Раймонд Паулс, критикуя царящую в Латвии бюрократическую систему, а также нехватку личностей в латвийской политике.
«Черт побери! Ну посмотрите на тех, кто рвется к должностям. Раньше мы их хотя бы знали. Министр культуры был либо архитектором, либо режиссером, пусть даже жалким композитором, но у них хотя бы была какая-то связь с отраслью. Они хоть что-то понимали. А сейчас у нас нет этих личностей… Личностью должен быть премьер-министр. Есть он? Должен быть! Откуда они берутся — черт его знает…»