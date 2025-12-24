Раймонд Паулс: "А нужно брать налоги с тетушки, которая у дороги продает яблоки? Да пусть продает! Она этим живет!"

В качестве примера он приводит случай, когда его дочь Анете купила яблочное варенье, которое ему очень понравилось. Оказалось, что его готовит какая-то женщина в Лимбажи. «Там порезаны яблочки со всеми хвостиками и семечками. Она так классно делает, что получается суперваренье! Я ничего настолько вкусного не ел! И нужно ли брать налоги с той тетушки, которая у дороги выставляет яблоки или вишню и продает? Да пусть она продает! Она этим живет! Нет, им еще надо лезть со своими налогами!» — говорит Раймонд Паулс, критикуя царящую в Латвии бюрократическую систему, а также нехватку личностей в латвийской политике.