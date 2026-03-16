Закат эпохи SKY: легендарная латвийская сеть супермаркетов объявила о неплатежеспособности
Не сумев выдержать конкуренцию с крупными торговыми сетями иностранного капитала, SIA Skai Baltija, управляющая сетью супермаркетов SKY, в пятницу, 13 марта, подала заявление о неплатежеспособности.
Руководство SIA Skai Baltija указывает, что предприятие больше не в состоянии участвовать в ценовой конкуренции с крупными иностранными торговыми сетями. Кроме того, в последние годы геополитическая ситуация существенно увеличила операционные расходы. Чтобы обеспечить прозрачное и понятное урегулирование обязательств, руководство компании приняло решение подать заявление о начале процедуры неплатежеспособности.
Сеть магазинов SKY, которой управляет предприятие с местным капиталом, была создана более 25 лет назад. Философия компании всегда заключалась в том, чтобы обеспечивать высочайшее качество во всех аспектах работы, в том числе сотрудничая с небольшими аутентичными производителями, а не с массовыми брендами, тем самым предлагая клиентам уникальную продукцию. За время работы компания перечислила в государственный бюджет Латвии более 63 миллионов евро, а в отдельные периоды общая численность сотрудников достигала 580 человек.
Компания не раз успешно преодолевала кризисы, в том числе экономический кризис 2009 года, а в последние годы старалась максимально адаптироваться к меняющимся рыночным условиям: неоднократно меняла административное руководство, разрабатывала различные планы развития, а также оптимизировала деятельность и расходы.
Руководство Skai Baltija отмечает, что в последние годы ситуация на рынке существенно изменилась. Не только сократился общий объем рынка, но и в латвийской розничной торговле все большее влияние приобретают крупные международные торговые сети, у которых благодаря значительным объемам закупок ниже издержки. Это, в свою очередь, обострило ценовую конкуренцию.
Одновременно изменилась и модель потребительского поведения. Покупатели все чаще выбирают более дешевые товары, а качество, которое всегда было базовой ценностью бренда SKY, нередко отходит на второй план. В таких условиях SKY становилось все труднее конкурировать с крупными торговыми сетями иностранного капитала, способными предлагать более низкие цены.
Дополнительное давление на деятельность компании оказала и геополитическая ситуация. После начала войны в Украине резко выросли как цены, так и операционные расходы, что еще больше повысило себестоимость продукции. Учитывая эти обстоятельства, руководство Skai Baltija было вынуждено принять решение о подаче заявления о неплатежеспособности.
В ходе процесса неплатежеспособности Skai Baltija будет сотрудничать с администратором неплатежеспособности и ответственными учреждениями, чтобы обеспечить корректное и соответствующее закону урегулирование обязательств как перед партнерами, так и перед сотрудниками компании.
Магазины SKY на улице Дунтес, 19A, и улице Гипократа, 28, продолжат обслуживать посетителей до дальнейшего уведомления, в том числе предлагая продукцию собственного производства Gatavots SKY. В то же время магазины на Сигулдском шоссе, 8, и на улице Карля Улманя гатве, 122, для посетителей больше недоступны.