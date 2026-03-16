Закат эпохи SKY: легендарная латвийская сеть супермаркетов объявила о неплатежеспособности

Сеть магазинов SKY, которой управляет предприятие с местным капиталом, была создана более 25 лет назад. Философия компании всегда заключалась в том, чтобы обеспечивать высочайшее качество во всех аспектах работы, в том числе сотрудничая с небольшими аутентичными производителями, а не с массовыми брендами, тем самым предлагая клиентам уникальную продукцию. За время работы компания перечислила в государственный бюджет Латвии более 63 миллионов евро, а в отдельные периоды общая численность сотрудников достигала 580 человек.