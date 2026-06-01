Одно из самых громких шоу лета в Риге: к Calvin Harris присоединятся два известных артиста
6 августа Большая эстрада Межапарка превратится в одну из главных танцевальных площадок Балтии: вместе с Calvin Harris в Риге выступят американская легенда house-музыки MK и эстонский электронный артист Syn Cole. Организаторы уже предупреждают: из-за высокого спроса билеты стоит покупать только в официальной сети.
MK, настоящее имя которого Marc Kinchen, — один из самых влиятельных house-продюсеров и диджеев в мире. С такими треками, как Always, Burning, 4You и Just A Dream, артист уже в 90-е годы стал заметной фигурой в жанре танцевальной музыки. Его ремикс на песню Push The Feeling On британской группы Nightcrawlers стал одним из краеугольных камней жанра.
За эти годы MK сотрудничал с целым рядом популярных в Латвии мировых артистов, среди которых Lana Del Rey, Rihanna, Sam Smith, Ellie Goulding и Disclosure.
Эстонский продюсер, автор песен и диджей Syn Cole получил более широкую международную известность после того, как присоединился к основанному Avicii лейблу LE7ELS. Именно в этот период его мелодичное и энергичное звучание быстро вышло на широкую международную аудиторию. Сейчас песни и ремиксы Syn Cole на YouTube и Spotify в общей сложности прослушали более 1,4 млрд раз.
6 августа на Большой эстраде Межапарка выступит один из самых успешных артистов электронной музыки в мире — Calvin Harris. Масштабное выступление в Риге станет одним из самых крупных летних шоу под открытым небом во всем регионе. Невиданное до сих пор в Риге лазерное, световое и видеошоу, дополненное большим количеством различных спецэффектов, принесет на Большую эстраду Межапарка энергию танцевальной музыки, характерную для крупнейших мировых музыкальных фестивалей.
С учетом большого интереса к мероприятию организаторы особенно призывают не покупать билеты через объявления, социальные сети или другие непроверенные площадки, поскольку существует высокий риск приобрести поддельные билеты. На входе все билеты будут сканироваться электронно, поэтому недействительные билеты будут сразу распознаны.
