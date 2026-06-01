В Риге появился необычного вида объект. Жителям объяснили, что он символизирует
В сквере у Дома спорта «Даугава» открыт новый объект городской среды — «Корзина славы латвийского баскетбола». Как сообщает Рижская дума, пятиметровая символическая корзина дополнила установленную ранее скульптуру легендарного баскетболиста и тренера Валдемара Бауманиса.
В металлическую конструкцию «Корзины славы» встроены стеклянные блоки, отражающие важнейшие моменты развития латвийского баскетбола — от легендарной «Команды мечты 1935 года» до олимпийских чемпионов по баскетболу 3x3 и обладателя титула чемпиона НБА Кристапа Порзиньгиса. В блоках из осветленного стекла размещены фотографии звезд латвийского баскетбола и команд, добившихся выдающихся успехов на международной арене. В то же время объект создан с прицелом на будущее — в нем оставлено место и для новых достижений латвийского баскетбола.
В мае 2025 года на площади перед Домом спорта «Даугава» был открыт памятник работы скульптора Глеба Пантелеева тренеру победившей на чемпионате Европы 1935 года «Команды мечты 1935» Валдемару Бауманису. Валдемар Бауманис (1905–1992) был одним из основоположников латвийского баскетбола. Еще будучи школьником, он участвовал в первых матчах, а 24 апреля 1924 года вышел на площадку в составе сборной Латвии в первом международном матче против сборной Эстонии. Также он стал двукратным чемпионом Латвии в составе команды Христианского союза молодежи. Наибольший вклад Бауманис внес как дальновидный тренер и организатор развития баскетбола. Он возглавлял национальную сборную — «Команду мечты 1935» — на чемпионате Европы в Женеве, где Латвия завоевала первое место, а также на третьем чемпионате Европы в Каунасе, где команда стала серебряным призером.
Проект благоустройства сквера у исторического Дома спорта «Даугава» реализован по инициативе Рижской баскетбольной школы и общества «Наследие латвийского баскетбола» при поддержке Рижской думы, Латвийского баскетбольного союза и частных лиц. Автор проекта — скульптор Глеб Пантелеев. Скульптура Валдемара Бауманиса создана в сотрудничестве с художницей по стеклу Андой Мункевицей, а изготовление и монтаж стеклянных блоков выполнила компания AM studio.