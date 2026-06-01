В Риге появился необычного вида объект. Жителям объяснили, что он символизирует

В мае 2025 года на площади перед Домом спорта «Даугава» был открыт памятник работы скульптора Глеба Пантелеева тренеру победившей на чемпионате Европы 1935 года «Команды мечты 1935» Валдемару Бауманису. Валдемар Бауманис (1905–1992) был одним из основоположников латвийского баскетбола. Еще будучи школьником, он участвовал в первых матчах, а 24 апреля 1924 года вышел на площадку в составе сборной Латвии в первом международном матче против сборной Эстонии. Также он стал двукратным чемпионом Латвии в составе команды Христианского союза молодежи. Наибольший вклад Бауманис внес как дальновидный тренер и организатор развития баскетбола. Он возглавлял национальную сборную — «Команду мечты 1935» — на чемпионате Европы в Женеве, где Латвия завоевала первое место, а также на третьем чемпионате Европы в Каунасе, где команда стала серебряным призером.