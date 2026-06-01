Пациентов предупреждают: держитесь подальше от этого врача, потому что его советы могут привести к серьезным последствиям
Искусственный интеллект сегодня для многих стал первым местом, где ищут ответы на вопросы о здоровье. Кто-то спрашивает о симптомах, кто-то приводит результаты обследований, а кто-то пытается понять, стоит ли беспокоиться из-за ухудшения самочувствия. Популярный в Литве семейный врач Валерий Морозов объяснил, в чем заключается главная проблема такого подхода.
Проблема начинается тогда, когда человек начинает искать не ясность, а быстрое успокоение. «Искусственный интеллект часто предлагает очень простые, доступные и приятные решения. Это очень плохой врач — ленивый мошенник, у которого есть и "диплом", и источники, но который даже не пытается лечить», — говорит доктор Морозов в подкасте «Литва выздоравливает».
Главная проблема — отсутствие контекста
По словам врача, искусственный интеллект обычно дает ответ исходя из того, сколько информации ему предоставил человек. Однако в медицине одного симптома или короткого вопроса недостаточно.
«Если вы зададите очень поверхностный вопрос, например, может ли это быть изжога, он ответит — да, это может быть изжога. А нормальный врач начал бы разбираться дальше — спросил бы, что еще происходит, как человек себя чувствует, была ли реакция на лекарства. И тогда может оказаться, что проблема на самом деле совсем в другом», — отмечает Морозов. Врач заметил, что сегодня люди порой ищут максимально быстрый ответ, поэтому нередко достаточно одного комментария в интернете или короткой консультации, чтобы появилось внутреннее ощущение, что проблема уже решена.
«Человек слышит ответ, который хочет услышать, успокаивается и уходит, думая, что уже позаботился о себе. Возникает ощущение, что "галочка поставлена" — я проверил здоровье, я поинтересовался, значит, все в порядке», — напоминает доктор о том, что такое «усыпление бдительности» может закончиться неприятными последствиями.
Искусственным интеллектом нужно уметь пользоваться
Однако Морозов подчеркивает, что искусственный интеллект сам по себе не является проблемой. Напротив, по его словам, медицина в этой сфере развивается очень быстро, нужно лишь научиться правильно использовать такие инструменты.
«Искусственный интеллект разрабатывается и для медицины. Нужно только научиться правильно формулировать ему запрос — указывать, источники какого уровня вы ищете, какая литература вам нужна, на какие исследования следует опираться. Тогда он может помочь отобрать информацию и показать действительно качественные источники», — сказал врач, добавив, что ИИ может стать важным инструментом поиска информации, но не заменит консультацию врача и его способность оценить состояние здоровья человека.
Что показывают результаты анализов
Такого же мнения врач придерживается и в отношении анализов. По его словам, сегодня люди все чаще хотят «проверить все», но зачастую уже не понимают, что именно означают результаты этих обследований.
«Чем дальше это заходит, тем больше люди сдают анализов, ходят в лаборатории, где есть различные программы и обследования. Они делают анализы, которые часто ничего не показывают, но при этом чувствуют, что позаботились о себе. Даже если говорить о холестерине, люди каждый месяц приходят проверять, снизился ли он, но если врач спрашивает, изменили ли они что-то в своем образе жизни, то часто оказывается, что нет», — рассказал Морозов.
Главное — сон, физическая активность и только потом добавки
По его словам, именно поэтому сегодня все больше внимания уделяется профилактике, долголетию и общему самочувствию.
«Большинство людей думают, что долголетие — это прием горстей таблеток и постоянные анализы. Нет, это не так. Это сон, физическая активность, поддержание мышечной массы, и только потом пищевые добавки», — считает Морозов.
Больше доверяет жене, чем умным часам
Говоря о контроле самочувствия, врач обращает внимание, что умные устройства и приложения могут быть полезны, однако они не должны становиться важнее того, как человек чувствует себя в реальности.
«Приходит человек и показывает, что часы говорят, будто он хорошо спал. Но сам человек чувствует усталость. А жена говорит, что он спал беспокойно и всю ночь периодически просыпался. Я бы больше доверял жене и собственному самочувствию», — с улыбкой говорит врач.
Хороший врач сегодня должен выписывать не только лекарства
Говоря об отношениях с пациентами, Валерий Морозов отмечает, что за последние годы медицина значительно изменилась. Если раньше врач обычно просто говорил, что нужно делать, то сегодня этого уже недостаточно.
«Раньше это было такое отеческое наставление. Нужны такие лекарства, такое обследование. Теперь нужно объяснять человеку, убеждать его, помогать понять, как все работает», — сказал он.
По мнению врача, именно доверие становится одной из важнейших составляющих лечения, потому что только тогда человек действительно начинает прислушиваться к рекомендациям.
«Многие люди через год возвращаются и говорят: вы сделали мне укол железа, это помогло, значит, то, что вы говорили о весе, возможно, тоже поможет. Здесь должна быть гарантия доверия. Этим и отличается хороший врач, потому что если вы ему не доверяете, ничего не получится.
Если вы не доверяете своему врачу — ищите другого», — сказал доктор Морозов.
Поэтому, отвечая на вопрос о том, какую самую важную проверку он рекомендовал бы каждому человеку, Морозов выделил не конкретный показатель, а отношения с врачом. «У меня есть один совет — беседа с медицинским специалистом, которому я доверяю».