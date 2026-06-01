Легендарный режиссер Томас Остермайер впервые посетит Латвию

Уже более двадцати лет Остермайер возглавляет один из самых авторитетных драматических театров Европы и мира. Его постановки регулярно участвуют в крупнейших международных фестивалях и гастролируют по всему миру, а в 2011 году режиссёр был удостоен "Золотого льва" Венецианской биеннале за вклад в развитие театрального искусства.