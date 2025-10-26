Маэстро Раймонд Паулс снова на сцене - внучка поделилась трогательным видео
В субботу, 25 октября, внучка маэстро Раймонда Паулса Аннамария в социальных сетях опубликовала трогательное видео, на котором видно, что знаменитый композитор по-прежнему в отличной форме — он улыбается, полон энергии, садится за рояль и играет.
Судя по опубликованным кадрам, маэстро участвует в спектакле музыкального дома Daile — «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс».
Ранее портал Jauns.lv уже сообщал, что здоровье Паулса немного пошатнулось, и несколько представлений были перенесены, что вызвало в обществе беспокойство о самочувствии композитора.
Чтобы развеять тревогу, портал Jauns.lv связался с руководителем музыкального дома Daile Андой Задовской, которая подчеркнула, что всё в порядке:
«Сейчас осень и сезон вирусов. Маэстро просто немного приболел. Он в почтенном возрасте, поэтому будем уважать и относиться к этому с пониманием», — отметила Задовска.
Она также добавила, что представления не отменены, а лишь перенесены, и зрителей призывают сохранять спокойствие и с радостью ожидать встречи с маэстро в новые даты.