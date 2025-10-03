Печальный и значимый день в жизни Раймонда Паулса - маэстро почтил память покойной сестры
Собрав членов семьи и ближайших друзей в рижской квартире ушедшей из жизни художницы по текстилю Эдиты Паулс-Вигнере, в сентябре композитор Раймонд Паулс почтил память сестры, открыв там мемориальную мастерскую Эдиты.
Для дня, когда ремонтные работы, уборка и подготовка должны быть завершены, Раймонд Паулс выбрал 16 сентября — день 86-летия сестры Эдиты. Еще в день похорон сестры, 28 февраля этого года, композитор заявил, что хочет превратить ее жилье в творческое мемориальное пространство. Теперь этот замысел реализован.
«Я главный ответственный за все это»
«То, что она всю жизнь посвятила текстильному искусству, более чем очевидно. Моя задача — думать о том, как сохранить ее память и наследие. Так выходит, что я главный ответственный за все это. И я это сделаю», — решительно сказал композитор.
«Бывшую квартиру Эдиты мы превратим в мастерскую, где в основном будут храниться все ее работы, и там же будут встречаться ее друзья. Можно будет устраивать музыкальные вечера, театральные и художественные события», — ранее рассказывал журналу Kas Jauns Раймонд Паулс, уточнив, что за организацию мемориального пространства он поручил отвечать дочери своего кузена, виолончелиста Ивара Паулса, — флейтистке Гуне Пауле-Руданe, которую многие помнят как светловолосую девочку из детского ансамбля Dzeguzīte.
«Пусть все это возьмет на себя Гуна. Я ей полностью доверяю. Сам я лишь такой “на бумаге” хозяин», — заметил Паулс, уточнив, что квартира освобождена от многих бытовых вещей. Теперь здесь будут храниться работы Эдиты Паулс-Вигнере, в квартире заменены окна, проведена новая электрика, установлена сигнализация. Для атмосферы маэстро приобрел новое пианино.
«Все готово, и мастерская Эдиты завершена», — с удовлетворением сказал Паулс, который, кстати, 13 сентября в музыкальном доме Daile представил концерт-презентацию нового альбома «Шекспир. Сонеты. Паулс. Бусулис. Кейшс». А уже 16 сентября он принимал гостей в мастерской Эдиты. Несомненно, это важное событие для Паулса омрачали и делали более болезненным продолжающаяся грусть и тоска по ушедшей сестре.
Прощание с Эдите Паулс-Вигнере
28 февраля 2025 года в Рижском крематории проводили в последний путь сестру композитора Раймонда Паулса, художницу по текстилю Эдите Паулс-Вигнере.
После смерти Эдита магически сплотила всю семью
Родственница, которой Раймонд Паулс доверил всё, что связано с художественным наследием талантливой сестры Эдиты, организацией выставок и сохранением памяти, – Гуна Паула-Рудане – была одним из самых близких людей Эдите. Именно ей текстильная художница доверила копию ключа от своей квартиры. В тот роковой день, 23 февраля, когда Эдита не подняла телефонную трубку, Гуна поняла, что случилось что-то неладное…
Журналу Kas Jauns Гуна Паула-Рудане также призналась, что после смерти Эдиты почувствовала почти магическое сближение семьи, особенно с Раймондом Паулсом и его ветвью рода. Когда 5 июня, в именины Эдиты, в Валмиерском музее открылась выставка её работ «Maģiskais vīruss» («Магический вирус»), одним из самых трогательных моментов стало выступление родственников Эдиты, которые вместе исполнили песню «Kamolā tinēja», написанную Раймондом Паулсом в своё время в подарок сестре. Это был первый случай, когда маэстро Раймонд Паулс, его кузен-виолончелист Ивар Паулс и дочь кузена, флейтистка Гуна Паула, выступили в семейном трио.
«Для нас это значит невероятно много! Очень жаль, что Эдите при жизни не довелось этого услышать. Но я уверена, что, сидя на облачке, она точно улыбалась и радовалась нашему выступлению в её именины», — сказала Гуна Паула-Рудане.
Сам Паулс в интервью признавал, что с многочисленными родственниками из-за своего сдержанного характера он не поддерживал тесной связи и не общался близко. «Но теперь эта связь ощущается, и я знаю, что Эдита была бы счастлива. Так грустно, что это произошло только после её ухода, и она не смогла пережить это вместе с нами. По сути, уходя, она нас объединила», — сказала Гуна.
С дочерью Раймонда Паулса Анетой, которая много лет жила за границей, раньше тоже удавалось встретиться крайне редко. Теперь договорились поддерживать связь и встречаться чаще. С самой Эдитой у остальных Паулсов контакт был теснее: она время от времени участвовала в семейных встречах рода Паулсов. А Раймонд — нет. «Теперь мы договорились, что на Рождество постараемся собраться все вместе, насколько это возможно, и сам Раймонд Паулс тоже», — с радостью рассказала Гуна Паула-Рудане.