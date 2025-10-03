Печальный и значимый день в жизни Раймонда Паулса - маэстро почтил память покойной сестры

Сам Паулс в интервью признавал, что с многочисленными родственниками из-за своего сдержанного характера он не поддерживал тесной связи и не общался близко. «Но теперь эта связь ощущается, и я знаю, что Эдита была бы счастлива. Так грустно, что это произошло только после её ухода, и она не смогла пережить это вместе с нами. По сути, уходя, она нас объединила», — сказала Гуна.